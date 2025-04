Szałwia to nazwa 800 gatunków roślin jasnotowatych. Występuje na całej kuli ziemskiej. Wiele z gatunków szałwii ma właściwości lecznicze potwierdzone badaniami, m.in. szałwia lekarska, hiszpańska, muszkatołowa. Niektóre z nich rosną dziko, inne wymagają uprawy. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Szałwia lekarska - właściwości

Właściwości lecznicze szałwii lekarskiej są naprawdę różnorodne. Napar z szałwii można stosować wewnętrznie i zewnętrznie.

Zaleca się ją w nadmiernej fermentacji jelitowej i bólach brzucha, wzdęciach, biegunkach i nudnościach oraz osłabieniu perystaltyki spowodowanym skurczem jelit.

Pomaga pokonać stany zapalne jelit.

Ułatwia trawienie (działa żółciopędnie).

Pobudza apetyt.

Pomaga zakończyć laktację lub ją ograniczyć (np. w czasie nawału pokarmu).

Łagodzi bóle miesiączkowe i pomaga wyregulować obfite krwawienia (dzięki zawartości fitoestrogenów).

Działa dobroczynnie na skórę - zmniejsza wypryski, łagodzi zmiany trądzikowe i grzybicze. Ma właściwości odżywcze i antystarzeniowe.

Ogranicza potliwość.

Działa antyseptycznie.

Pomaga pokonać afty pleśniawki bóle gardła (jako płukanka). Szałwia pomaga w walce z kaszlem (działa wykrztuśnie).

W medycynie naturalnej najczęściej stosuje się napar z szałwii lekarskiej (łyżeczka suszu na szklankę wrzątku). Dziennie lepiej nie przekraczać 2-3 szklanek. Napar można pić, przemywać skórę, płukać nim jamę ustną. Koszt: ok. 3 zł za 50 g.

Szałwia hiszpańska

Szałwia hiszpańska pochodzi z Meksyku i Gwatemali. Jej najzdrowszą częścią są popularne nasiona chia. Zawierają one prawdziwy koncentrat zdrowia: mnóstwo kwasów omega-3, wapń żelazo, pełnowartościowe białko, potas, magnez, fosfor. Zmniejszają one ryzyko rozwoju raka piersi (potwierdziły to badania!), poprawiają pamięć i mają działanie antydepresyjne. Wpływają pozytywnie na układ krwionośny (obniżają poziom cholesterolu i regulują ciśnienie krwi). Poprawiają trawienie.

Nasiona szałwii hiszpańskiej (chia) można kupić w sklepach ze zdrową żywnością. Kosztują ok. 20 zł za 150 g. Dziennie spożycie nie powinno przekraczać 3 łyżeczek.

Szałwia omszona

Szałwia omszona to popularny w Polsce gatunek szałwii ozdobnej. Nie ma ona właściwości zdrowotnych. Rośnie dziko, można również wysiewać ją w ogrodach. Ma charakterystyczne fioletowe kwiatki.

Szałwia do palenia?

W średniowieczu szałwię traktowano jako roślinę magiczną, która oczyszcza domostwa z demonów. W tym celu palono szałwię - do kadzielnicy wrzucano suszone liście szałwii i podpalano je, a następnie dymem okadzano mieszkanie.