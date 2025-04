Spis treści:

Reklama

Hemoroidy, inaczej żylaki odbytu lub guzki krwawnicze, to potoczne określenie na bolesne poszerzenia splotów żylnych w okolicach odbytu. Ich objawami są ból, swędzenie, pieczenie, niekiedy też krwawienie z odbytu. Często jest wyczuwalny guzek lub zgrubienie.

W większości przypadków hemoroidy samoistnie ustępują, jednak objawy są na tyle dokuczliwe, że chory poszukuje sposobów na ich zmniejszenie. Pomocne są preparaty na hemoroidy dostępne w aptekach bez recepty. Zawierają one na ogół takie substancje jak tribenozyd (ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przyspieszające gojenie), lidokaina (o działaniu znieczulającym), benzokaina (o działaniu przeciwbólowym i znieczulającym). Jeśli po kilku dniach leczenia domowego, hemoroidy są nadal tak samo bolesne lub bardziej, trzeba udać się lekarza. Jednym z domowych środków na hemoroidy jest m.in. szare mydło.

Szare mydło to produkt myjący znany od dziesięcioleci, przez nasze babcie stosowane do mycia ciała, włosów, twarzy oraz do prania. Szare mydło na hemoroidy może pomóc w łagodzeniu bólu, działa obkurczająco, przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, koi i zmniejsza obrzęk. Znane jest też z właściwości przyspieszających gojenie, co również sprawdzi się w przypadku bolesnych żylaków odbytu.

Szare mydło wraca aktualnie do łask głównie za sprawą prostego naturalnego składu. To przede wszystkim mieszanina soli potasowych, dlatego nazywane jest często mydłem potasowym. Oprócz tego w mydle szarym znajdziemy kwasy tłuszczowe, kwas cytrynowy, chlorek sodu, czasami glicerynę. Mydło nie zawiera substancji zapachowych i sztucznych barwników.

Szare mydło na hemoroidy można stosować na kilka sposobów: do podmywania, jako nasiadówkę, a niektórzy polecają je do samodzielnie wykonywanej lewatywy.

Woda z szarym mydłem na hemoroidy

Hemoroidy mogą być mniej dokuczliwe, jeśli będziesz codziennie mył odbyt ciepłą wodą z szarym mydłem. Wykonuj tę czynność również po wypróżnieniu. Osusz bolesne miejsca delikatnie miękkim ręcznikiem, nie trzyj.

Nasiadówka w szarym mydle na hemoroidy

Nasiadówka to rodzaj kąpieli leczniczej obejmującej dolną część tułowia z zanurzeniem ud i bioder. Na hemoroidy poleca się nasiadówki z kory dębu, soli, szałwii, rumianku i właśnie szarego mydła. Rozgrzewa chore okolice oraz łagodzi dolegliwości, może zmniejszać swędzenie, ból, działać obkurczająco, przeciwzapalnie, rozluźniająco i przyspieszać gojenie.

Aby zrobić nasiadówkę z szarego mydła na hemoroidy:

Namocz szare mydło w gorącej wodzie w misce (lub użyj szarego mydła w proszku). Gdy część mydła rozpuści się, przelej wodę z miski do wanny. Dolej do wanny tyle wody, aby jej ilość nie przekraczała linii nerek, gdy w niej usiądziesz. Kąpiel powinna być przyjemnie ciepła. Usiądź w wodzie. Nasiadówka powinna trwać maksymalnie 20 minut. Po skończonej nasiadówce najlepiej owinąć się ręcznikiem i pozostać w cieple przez 1 godzinę.

Nasiadówkę najlepiej robić wieczorem, przed spaniem, aby unikać wychłodzenia chorej okolicy. Na dłużej zachowamy też lecznicze i kojące działanie ciepła.

Lewatywa z szarego mydła na hemoroidy

Jedną z naturalnych metod łagodzenia zaparć, które są główną przyczyną hemoroidów, jest lewatywa z szarego mydła. Do ciepłej wody dodaj szare mydło w proszku. Wprowadź wodę do odbytnicy przy pomocy gumowej gruszki lub specjalnego irygatora. Dzięki temu usuniesz stwardniały stolec, który podrażnia i uszkadza śluzówkę oraz przyczynia się do wystąpienia żylaków odbytu.

Domowe sposoby na hemoroidy są skuteczne w walce z tą przypadłością. Mogą łagodzić wiele nieprzyjemnych objawów, takich jak ból, swędzenie i pieczenie, zmniejszać stan zapalny i obrzęk. Oto kilka z nich:

Stosuj dietę bogatą w błonnik.

Dbaj o higienę: dwa razy dziennie podmywaj odbyt, również po wypróżnieniu.

Unikaj długiego przesiadywania w toalecie.

Unikaj długotrwałego siedzenia.

Prowadź aktywny tryb życia.

Pij co najmniej 1,5 litra płynów dziennie.

Stosuj ziołowe kąpiele i nasiadówki; sprawdzą się: kora dębu, rumianek, szałwia, oczar, kasztanowiec, rdest, olejek lawendowy, rozmarynowy.

Przemywaj odbyt ziołowymi naparami.

Stosuj okłady z herbaty.

Sięgnij po leki bez recepty na hemoroidy zawierające tribenozyd, benzokainę, lidokainę albo wyciągi ziołowe.

Hemoroidy nie znikają od razu, dlatego trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ból zmniejsza się z dnia na dzień. Jeśli w ciągu kilku dni objawy utrzymują się albo nasilają, należy skonsultować się z lekarzem.

Reklama

Czytaj także:

Co oznacza krwawienie z odbytu? Możliwe przyczyny i leczenie

Swędzenie odbytu: przyczyny i leczenie

Objawy szczeliny odbytu przypominają hemoroidy. Jak rozpoznać chorobę i jak się ją leczy?