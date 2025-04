Wystarczy dobrze doprawiać jedzenie, np. czosnkiem, cebulą, papryką lub ziołami. Przyprawy oddziałują bowiem na nasz zmysł smaku i powonienie, przez co szybciej czujemy się nasyceni i jemy znacznie mniej. Podobny efekt, zdaniem uczonych, daje wąchanie jedzenia przed włożeniem go do ust oraz staranne, powolne przeżuwanie.

