Jeśli dbasz o sylwetkę, regularnie uprawiaj ćwiczenia fizyczne i... jedz szpinak. Im więcej nałożysz go na talerz, tym lepiej! Amerykańscy uczeni w New Jersey odkryli, że szpinak sprzyja budowaniu mięśni. Zawiera bowiem steryd, który przyspiesza produkcję białek budujących mięśnie. Gdy badacze dodali ten związek do hodowanej ludzkiej tkanki mięśniowej, jej wzrost był aż o 20% szybszy.

Reklama