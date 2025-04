Przed każdą większą imprezą jak co roku powtarzasz sobie: „Tym razem nie przesadzę z jedzeniem”. I jak zawsze masz niewielkie szanse na dotrzymanie danej sobie obietnicy. Przecież trzeba spróbować wszystkich potraw, a każda jest taka pyszna! Niestety, większość tradycyjnych polskich dań jest ciężko strawna: odsmażane pierogi, bigos, żurek, zupy ze śmietaną, ciasta z bakaliami. Nic dziwnego, że po takiej uczcie zaczynają się problemy – niestrawność, wzdęcia, zgaga, czy nawet wymioty. Zresztą takie dolegliwości przytrafiają się nam nie tylko przy okazji rodzinnych uroczystości. Ekspert VITY, dr Jerzy Jambor mówi, że aż 15 proc. chorych przyjmowanych do szpitala cierpi nie na ciężkie choroby, ale właśnie na kłopoty trawienne. Aby uniknąć tej wątpliwej „atrakcji”, dobrze jest mieć zawsze pod ręką odpowiednie zioła.

1. Ulga w niestrawności

Uczucie przepełnienia, ból brzucha, zaparcia, wzdęcia – to objawy niestrawności. Zbyt tłuste i ciężkie jedzenie sprawia, że żołądek nie nadąża z produkcją soków trawiennych. Trzeba więc wspomóc ich wydzielanie odpowiednimi ziołami. Najbardziej znanym jest mięta pieprzowa, a oprócz niej: korzeń mniszka, tysiącznik, liść bobrka, drapacz i piołun. Rośliny te często wchodzą w skład mieszanek poprawiających trawienie. Mięta ma dodatkowo działanie rozkurczowe, więc pomaga złagodzić ból.

- Domowe napary

Na niestrawność: najprostszym i najszybszym sposobem na pozbycie się niestrawności jest wypicie ciepłego naparu z mięty lub rumianku. Torebkę lub łyżeczkę jednego z ziół zalej szklanką wrzątku i zaparzaj przez 5 minut. Pij 2–3 razy dziennie po szklance ciepłego napoju.

Na wzdęcia: jeśli męczą cię wzdęcia, przygotuj następującą mieszankę: 4 łyżki mięty, po 3 łyżeczki kopru, anyżu i kminku, 2 łyżki kwiatów rumianku i 3 łyżki melisy lekarskiej. Łyżkę ziół zalej szklanką wrzątku i zaparzaj pod przykryciem 6–8 minut. Pij kilka razy dziennie po pół szklanki ciepłego naparu.

- Gotowe preparaty

Krople żołądkowe (Farmina, 4 zł), Digesflos Fix – saszetki (Herbaflos, 4,5 zł), Gastro-bonisol – płyn (Bonimed, 14 zł), Gastrovit – saszetki (Phytopharm, 4 zł), Krople miętowe (Herbapol, 2 zł).

2. Stop problemem

Coraz częściej zamiast przygotowywać posiłki samemu, zamawiamy gotowe dania w sklepach. Może się zdarzyć, że będą one nie pierwszej świeżości. Najczęściej szkodzą produkty z dodatkiem mleka i jajek, np. majonez, ciasta z kremem. Często wywołują bóle żołądka, biegunkę i wymioty. Wtedy warto sięgnąć po zioła ściągające: korę dębu, suszone jagody lub węgiel lekarski (otrzymuje się go w wyniku termicznego rozkładu kory drzew liściastych), a także bakteriobójczy rumianek. Pamiętaj jednak, że jeśli biegunka nie ustępuje przez 2–3 dni, musisz iść do lekarza po silniejsze leki. Długotrwałe dolegliwości tego typu mogą doprowadzić do odwodnienia.



- Domowe napary

Na biegunkę: najpopularniejszym domowym środkiem przeciw biegunce jest odwar z kory dębu: łyżeczkę ziół zalej szklanką zimnej wody, doprowadź do wrzenia i gotuj 20 minut na małym ogniu. Pij 2–3 razy dziennie po pół szklanki. W podobny sposób przygotowuje się odwar z suszonych owoców czarnej jagody: łyżkę jagód zalej szklanką wody i gotuj 5 minut. Pij 3–4 razy dziennie po pół szklanki.

Możesz też przygotować mieszankę ziołową: zmieszaj po 10 g kory dębu, liści orzecha włoskiego, mięty pieprzowej, owocu anyżu, 20 g kłącza pięciornika i 5 g korzenia łopianu. Łyżkę ziół zalej szklanką wody, doprowadź do wrzenia i gotuj 3 minuty. Przecedź i pij po pół szklanki trzy razy dziennie.

- Gotowe preparaty

Enterosol – płyn (Phytopharm Klęka, 8 zł), Zioła przeciwbiegunkowe – saszetki (Herbapol, 5 zł), Carbosal z czarną jagodą – kapsułki (Gorvita, 8 zł), Carbo activ (Aflofarm, 5 zł).

3. Oj, niedobrze...

Mdłości to jeden z najczęściej występujących skutków przejedzenia. W ich łagodzeniu najlepiej pomoże ci imbir. Nadaje się on również do zmniejszania objawów choroby lokomocyjnej. Nie powinny go jednak stosować kobiety w ciąży. Skuteczność imbiru potwierdziło kilka badań klinicznych. Stwierdzono podczas nich, że nie ma on skutków ubocznych, które mogą wywoływać niektóre leki syntetyczne.



- Domowe napary

Na mdłości: po zbyt obfitym posiłku zrezygnuj z deseru. Zamiast niego wypij smaczną herbatkę ze świeżego imbiru: wlej do garnka 3 szklanki wody, dodaj 3 łyżki startego świeżego imbiru i gotuj pod przykryciem 10 minut. Przecedź, dodaj sok z całej pomarańczy i połowy cytryny, wymieszaj. Możesz dosłodzić do smaku miodem lipowym.

- Gotowe preparaty

Herbata imbirowa Irma – saszetki (Herbapol, 6 zł), Avioplant – kapsułki (Phytopharm, 6 zł), Imbir – kapsułki (Herbapol, 10 zł), Herbata imbirowo-miodowa – proszek (Pana-ceum, 13 zł). W sklepach ze zdrową żywnością można też kupić cukierki imbirowe (6 zł) i imbir kandyzowany (25 zł).

4. Gdy coś leży na wątrobie

Zaburzenia trawienia, zaparcia, tępy ból po prawej stronie brzucha, pod żebrami to objawy dobrze znane osobom chorym na wątrobę. Rzadko przytrafiają się one po jednorazowym przejedzeniu. Wątroba jest cierpliwa i wiele znosi, ale w końcu może się zbuntować. Najbardziej nie lubi tłuszczu i alkoholu. Pracę wątroby i wydzielanie żółci wspomagają różne zioła, m.in. dziurawiec, ostropet plamisty, korzeń rzodkwi, mniszek lekarski, karczoch i bylica boże drzewko. Większość z nich działa również odtruwająco i uodpornia wątrobę na czynniki, które mogą ją uszkadzać (np. alkohol).



- Domowe napary

Na wątrobę: przy kłopotach z wątrobą stosuje się napar z dziurawca: 1–2 łyżeczki suszonego ziela zalej szklanką wrzątku i zaparzaj 5 minut pod przykryciem. Pij 2–3 filiżanki dziennie.

- Gotowe preparaty

Artecholin – płyn (Phyto-pharm, 8 zł), Cholesol – płyn (Herbapol, 9 zł), Raphacholin – drażetki (Herbapol, 9 zł), Cholagoga 1 – mieszanka ziołowa (Herbapol, 4 zł), Sylimarol – tabletki (Herbapol, 8 zł), Succus taraxaci – sok (Phytopharm, 8 zł).