Uzdrawianie poprzez uciskanie (akupresura) jest stare jak ludzkość i wciąż chętnie stosowane. Zdobywa coraz więcej zwolenników w USA, zachodniej Europie, a także u nas. Wprawdzie akupresura kojarzy się z uciskaniem stóp, jednak punkty czułe na dotyk (receptory) znajdują się też na głowie, plecach, nogach, dłoniach. Impuls jest przekazywany do mózgu, a stąd do chorego narządu, np. serca czy płuc. Dzięki temu dopływa do niego więcej krwi i tlenu i szybciej wracamy do zdrowia.



Uciskać stopy czy dłonie?

Wielu zwolenników akupresury jest zdania, że najskuteczniej działa uciskanie stóp. Inni twierdzą, że receptory dłoni czy głowy równie dobrze przekazują impulsy. Praktycy tej metody zalecają stosowanie naprzemienne – jednego dnia uciskamy punkty na stopach, następnego tylko na dłoniach lub twarzy. Akupresurę można stosować nawet u małych dzieci (po konsultacji z lekarzem). Nie powinny jej natomiast stosować kobiety w ciąży i ludzie z ostrą infekcją (z wysoką gorączką). Najlepiej skorzystać z usług profesjonalnego terapeuty (w poradni medycyny niekonwencjonalnej), ale z powodzeniem można wykonać ją samodzielnie, gdy np. boli głowa lub dokucza męczący katar. Metoda sprawdza się nie tylko wtedy, gdy zaatakuje nas choroba. Możesz z niej skorzystać nawet podczas seansu w kinie czy jazdy autobusem, by dodać sobie energii. Przestrzegaj tylko dwóch zasad.

Zasada nr 1. Zanim zaczniesz uciskanie punktów na ręce lub stopie, rozgrzej dłonie, np. w ciepłej wodzie.

Zasada nr 2. Przed uciskaniem wybranego punktu dokładnie rozmasuj stopę lub dłoń, na której się znajduje. Rób to przez ok. 2 min.

Jak i gdzie uciskać, by poczuć się lepiej

Możesz zastosować ją w domu, na ławce w parku, podczas podróży. Oto przykłady, gdzie i jak uciskać receptory, by wzmocnić odporność, pozbyć się bólu i poprawić sobie nastrój.

Masuj głowę

Katar

Akupresura pomoże ci przy męczącym katarze i zatkanym nosie. Uciskaj palcami środkowymi kostki nad skrzydełkami nosa.

Kiedy i jak długo? Kilka razy dziennie po 4–5 minut.

Ból głowy

Łagodzi bóle głowy, wywołane zmianą ciśnienia i stresem. Uciskaj wgłębienie leżące 1 cm za krawędzią brwi.

Kiedy i jak długo? Doraźnie, gdy boli głowa, przez 5 minut.

Stres

Gdy jesteś spięta czy zdenerwowana, uciskaj palcami wskazującymi punkt między brwiami. Ucisk pomaga też na ból głowy.

Kiedy i jak długo? Doraźnie, w stresie, uciskaj przez 5 minut.

Ból karku

Uciskamy, gdy boli szyja lub kark. Potrzebny ci będzie partner. Powinien zacząć od słabego, a skończyć na mocnym uciskaniu.

Kiedy i jak długo? Raz dziennie przez co najmniej 5 min.

Masuj dłonie

Brak energii

Pomaga także przy bólach brzucha związanych z jelitem nadwrażliwym. Uciskaj punkt w środku lewej dłoni.

Kiedy i jak długo? Akupresurę stosuj dwa, a nawet trzy razy dziennie przez 10 minut.

Ból gardła, zapalenie krtani

Gdy boli cię gardło lub masz chrypę, uciskaj miejsce, z którego wyrasta paznokieć kciuka (w stronę dłoni)

Kiedy i jak długo? Doraźnie, nawet 5 razy dziennie po 5–10 min.

Masuj stopy

Odporność

Jeśli czujesz, że łapie cię przeziębienie, uciskaj punkty przy zewnętrznej kostce.

Jak długo i kiedy? 2–3 razy dziennie – oba punkty 2 min.

Problemy żołądkowe

Jeśli boli cię w dołku, mocno uciskaj punkt pod dużą kostką (w kierunku środka stopy).

Jak długo i kiedy? 2 razy dziennie przez 5–10 minut.

Infekcje intymne

Stosuj, gdy masz infekcję dróg rodnych lub problemy z seksem. Uciskaj między piętą a kostką.

Jak długo i kiedy? Raz, dwa razy dziennie przez 10 minut.

Zapalenie oskrzeli

Punkty dla oskrzeli i płuc znajdują się na środku wypukłości stopy, 2–3 cm pod palcami.

Jak długo i kiedy? Uciskaj 2 razy dziennie po 10–15 minut.

Czujesz ból? Metoda działa

Gdy ucisk jest bolesny, to znak, że udało ci się trafić w receptor. Uciskanie da wówczas najlepsze efekty. Stopniowo zwiększaj nacisk

– od słabego do mocnego.

Aleksandra Barcikowska