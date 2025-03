Spis treści:

Reklama

Migrena to silny powtarzający się, pulsujący ból głowy, często występujący z dodatkowymi objawami, takimi jak nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, dźwięk, zapachy. Czasami przed wystąpieniem bólu pojawia się tzw. aura (zwykle są to nietypowe doznania wzrokowe). Migrena może wpływać negatywnie na jakość życia i codzienne funkcjonowanie. Jest to jeden z bardziej uciążliwych rodzajów bólu głowy.

W leczeniu migreny stosuje się leki przeciwbólowe (niektóre z nich są na receptę), a czasem również leki przeciwwymiotne. W ramach profilaktyki napadów bólu przepisywane są leki przeciwdepresyjne, beta-blokery lub blokery kanału wapniowego. Wiele zależy od nasilenia objawów oraz okoliczności, które nasilają ból głowy. Ważne jest unikanie czynników wywołujących ataki migreny oraz stosowanie domowych metod, które łagodzą ból lub mu zapobiegają.

W związku z tym, że migrena występuje dość często, znane są różne domowe środki polecane na ten ból głowy. Jednym nich są liście laurowe.

Liść laurowy (liść wawrzynu szlachetnego, łac. Laurus nobilis) jest ceniony nie tylko jako przyprawa, ale również surowiec leczniczy. Liść laurowy jest szczególnie bogaty w olejki eteryczne o szerokim działaniu terapeutycznym. Zawiera m.in. garbniki, flawonoidy, alkaloidy, eugenol, chawikol metylowy i antocyjany. Liść laurowy wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i uspokajające, lecz nie ma bezpośrednich badań klinicznych, które jednoznacznie potwierdzają skuteczność liścia laurowego w leczeniu migreny. Większość dostępnych prac koncentruje się na potencjalnie leczniczych właściwościach tej rośliny, a nie na migrenie.

Do łagodzenia bólu głowy, w tym migreny, polecane są takie metody jak trzymanie liści laurowych w nozdrzach, picie naparu, inhalacje, masowanie skroni olejkiem z liścia laurowego. Oto przykładowe zastosowania:

Napar z liścia laurowego na migrenę:

2-4 suszone liście laurowe zalej szklanką wrzątku. Zaparzaj po przykryciem 10 minut. Wypij nieco przestudzony napar.

Masaż olejkiem z liścia laurowego:

Dodaj kilka kropli olejku z liścia laurowego do oleju bazowego (np. kokosowego), Delikatnie wmasowuj olejek w skronie, czoło i kark. Masuj przez 5-10 minut.

Przy czym trzeba pamiętać, że brakuje rzetelnych badań naukowych, które potwierdziłyby skuteczność kuracji. Przed użyciem należy zapoznać się z możliwymi skutkami ubocznymi oraz przeciwwskazaniami do stosowania tego surowca.

Liść laurowy w nadmiernych ilościach może być toksyczny, dlatego można go spożywać w niewielkich dawkach i tylko doraźnie. W literaturze medycznej opisano przypadek uszkodzenia wątroby po spożywaniu herbaty z liścia laurowego. Chociaż to wydaje się oczywiste, warto przypomnieć, że liści laurowych nie wolno spożywać w całości, ponieważ ich ostre końcówki mogą uszkodzić przewód pokarmowy, poza tym nie ulegają one strawieniu.

Nie powinno się łączyć preparatów z liścia laurowego z lekami nasennymi i uspokajającymi, ponieważ roślina działa spowalniająco na aktywność mózgu i może powodować nadmierną senność oraz trudności z oddychaniem. Stosowanie środków z liścia laurowego w nadmiarze lub zbyt długo, może powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe: biegunkę, nudności, niestrawność. W razie pojawienia się działań niepożądanych, przerwij kurację.

Osoby uczulone na ten składnik, nie powinny go stosować w żadnej postaci. Do spożywania liści laurowych ostrożnie powinny podchodzić osoby z cukrzycą, ponieważ roślina może spowodować zbyt duży spadek poziomu glukozy w połączeniu z lekami przeciwcukrzycowymi. Należy unikać spożywania preparatów na bazie liścia laurowego leczniczo w ciągu dwóch tygodni przed operacjami, ponieważ roślina działa spowalniająco na ośrodkowy układ nerwowy i może wchodzić w interakcje z lekami.

Podsumowując, liść laurowy jest polecanym naturalnym środkiem na migrenę. Jego skuteczność w leczeniu tego rodzaju bólu głowy nie jest jednak dobrze udokumentowana w literaturze naukowej. Dowiedziono, że zawarte w liściach laurowych związki mają działanie przeciwbólowe, uspokajające i przeciwzapalne, co może poprawiać samopoczucie przy bólu głowy. Liść laurowy stosowany w niewielkich ilościach jest bezpieczny dla zdrowia, lecz nie wolno go nadużywać, ponieważ może powodować problemy ze zdrowiem. Mimo wszystko osoby zmagające się z migreną powinny korzystać z innych metod leczenia, których skuteczność została potwierdzona.

Reklama

Czytaj także:

Migrena - objawy migreny z aurą i bez aury

Migrena oczna – objawy, co pomaga, dieta, domowe sposoby

Domowe sposoby na ból głowy. Pozbądź się dolegliwości naturalnymi sposobami