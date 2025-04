Tai chi rodem z Chin

Tai chi wywodzi się z chińskiej sztuki wojennej oraz chińskiej filozofii. Prowadzi do ogromnej wytrzymałości i zwinności ciała, a przy tym poprawia samopoczucie.

Zobacz też: Medycyna chińska

Dla kogo? Dla każdego!

Jeśli zaakceptujesz tai chi, powinieneś wykonywać te ćwiczenia po kilkanaście minut dziennie – przez całe życie. Warto wspomnieć, że każdy może korzystać z uroków tego systemu. Przynosi korzystne efekty również osobom starszym i cierpiących na choroby zapalenia stawów.

Energia dla ciała i umysłu

Tai chi jest techniką bardzo prostą i łatwą do opanowania. Łagodzi ból i stres i przynosi wewnętrzny spokój. Stabilizuje kręgosłup, a także działa zdrowotnie na stawy. Poprawia wytrzymałość ciała, wzmacnia równowagę, co dla osób starszych jest bardzo cenne. Dzięki temu odzyskują wiarę we własne możliwości – rzadziej doznają kontuzji.

Ćwiczenia pomagają także w depresji oraz zmęczeniu. Usprawniają czynności serca i płuc. Badania wykazały, że kobiety w starszym wieku, które cierpiały na zwyrodnienie stawów kolanowych, poczuły znaczą poprawę zdrowotną po opanowaniu tai chi.

Zobacz też: Taoizm - co to jest?

Moc przepływa przez ciało

Tai chi to powolne ruchy wykonywane spokojnie i delikatnie. W naszych stawach i mięśniach jest pełno napięć, które blokują drogę energii. Powoduje to stres oraz choroby. Dzięki ćwiczeniom tego systemu ciało się rozluźnia – z korzyścią dla całego organizmu.

Podstawą tai chi jest wzajemne przenikanie przez siebie ruchu i bezruchu. Każde ćwiczenie zaczyna się i kończy na kilku sekundach stania w bezruchu. To część ćwiczenia, bez której ruch nie miałby swej dawki energii.

Aby było bezpiecznie…

Pomimo że tai chi jest dla każdego pamiętaj o bezpieczeństwie. Zanim zaczniesz ćwiczyć, skonsultuj się z lekarzem oraz z instruktorem tai chi.

Malowanie ściany

Stań ustawiając stopy w przód. Rozluźnij się. Wyobraź sobie, że Twoje ręce to pędzle. Unieś dłonie w górę, delikatnie i powoli. Tak jakbyś malował ścianę – długimi pionowymi maźnięciami. Ruszaj dłońmi płynnie. Nie zapomnij o rozluźnionych ramionach.

Delikatnie wdychaj powietrze i kieruj ruchy dłoni ku górze. Na wysokości twarzy zakończ podnoszenie, zniż dłonie na wysokość talii. Wypuść powietrze, gdy dłonie powędrują w dół. Pamiętaj, że palce i przeguby mają być jak najbardziej elastyczne.

Opuść i unieś ramiona 6 razy, po czym stań w bezruchu na 1-2 sekundy.

Reklama