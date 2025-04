Czym jest klawiterapia?

Twórcą i propagatorem klawiterapii jest Ferdynand Barbasiewicz. Metoda ta polega na uciskaniu określonych akupunktów, dlatego też inaczej nazywana jest klawipunkturą. Wspomniane punkty uciska się za pomocą specjalnego urządzenia, tzw. klawika, czyli wykonanego ze stali nierdzewnej gwoździa.

Wskazania

Klawiterapię stosuje się w leczeniu przeróżnych schorzeń. Ponoć można nią leczyć ponad tysiąc dolegliwości. Wśród nich wymienia się m.in. łupież, rozstępy, bóle głowy, migreny, grypę, zapalenie zatok, przeróżne infekcje. Poza tym metoda ta przynosi korzystne efekty w leczeniu alergii, w tym kataru siennego.

Klawipunkturę zaleca się również w okresie rekonwalescencji, jak również by przywrócić organizmowi równowagę. Dobrze wpływa na układ nerwowy, hormonalny, pokarmowy i regenerację organizmu. Podczas sesji terapeutycznej pacjent relaksuje się i odpręża. Dlatego też klawiterapię poleca się osobom stabilnym emocjonalnie, zestresowanym lub z pewnymi zaburzeniami psychicznymi, w tym z depresją. Ponoć pozytywne efekty osiąga się także w leczeniu uzależnień, m.in. od lekarstw, alkoholu, narkotyków.

Jak wygląda terapia?

Podczas pojedynczej sesji terapeuta posługuje się czternastoma klawikami, czyli wspomnianymi już gwoździami. Trzyma je po siedem w każdej dłoni. Ważne jest zachowanie odpowiedniego odstępu pomiędzy gwoździami, który powinien wynosić średnio pięć milimetrów. Klawiterapia opiera się na uaktywnieniu i wzmożeniu przewodnictwa nerwowego.

Zabieg wykonywany jest bezpośrednio na skórze. Osoba wykonująca zabieg uciska klawikami akupunkty i w ten sposób stymuluje i przywraca prawidłową pracę układu nerwowego.

Poza tym terapeuta może zalecić pacjentowi specjalny zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonywania, aby wzmocnić efekty zabiegów.

Kto może wykonać zabieg?

Ferdynand Barbasiewicz, twórca klawiterapii, przekonuje, że sesję terapeutyczną może wykonać każdy. Klawipunktura jest metodą samoleczenia. Zanim jednak ktokolwiek zdecyduje się samodzielnie wykonać choć jeden zabieg, powinien dokładnie zapoznać się z zasadami tej metody leczenia. Warto jednak udać się do specjalisty i przeprowadzić sesję u profesjonalisty.

