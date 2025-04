Manuskrypt Voynicha powstał w pierwszych latach XV wieku. Badacze sprawdzili to metodą węgla radioaktywnego C14. Badanie wykonane przez laboratorium w Tucson (które m.in. określiło wiek Całunu Turyńskiego) wykazało, że karty manuskryptu pochodzą z lat 1400-1410. Manuskrypt pierwotnie składał się prawdopodobnie z 234 stron. Niestety, 42 strony zaginęły. Atrament, którym został zapisany, również datuje się na XV wiek, a do stawiania liter i rysowania konturów używano gęsiego pióra. Kolory naniesiono najprawdopodobniej już po napisaniu tajemniczego dzieła. Nie wiadomo kto napisał manuskrypt, jakim pismem ani w jakim języku. Teorie są rozmaite. Mówi się na przykład, że jest to opis odkryć i myśli Bacona zapisanych szyfrem.A skąd się wzięło nazwisko Voynich? Dzieło zawdzięcza nazwę Amerykaninowi polskiego pochodzenia, antykwariuszowi Wilfriedowi Voynichowi, który w 1912 roku kupił je od włoskich jezuitów w Villa Mondragone koło Rzymu. Obecnie nad rozszyfrowaniem manuskryptu głowią się profesjonalni kryptolodzy i amatorzy, a sam manuskrypt znajduje się w zbiorach biblioteki Uniwersytetu Yale.Źródło: rp.pl, 16.02.2011/mn

Reklama