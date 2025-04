Lepsze wege?

Dieta Chińczyków oparta jest na produktach pochodzenia roślinnego, a nie zwierzęcego. Uważają oni, człowiek powinien czerpać z natury i żyć z nią w zgodzie.

Dlatego też bardzo rzadko spożywają czerwone mięso, ale nie tylko ze względu na zdrowie. Uważają bowiem, że zabijanie zwierząt, które też mają uczucia, może się zemścić na człowieku. Ponadto ubój powoduje, że w zwierzętach wyzwala się lęk, gniew, agresja, stres. Wówczas w organizmie, np. świni, wyzwalane są szkodliwe substancje, które przenikają do mięsa, po spożyciu którego zawarte w nim toksyny zatruwają organizm człowieka. Równie niebezpieczne jest jedzenie mięsa zwierząt, które były karmione chemikaliami, do ich pasz dodawano sterydy czy hormony.

NIE dla chorób cywilizacyjnych

Chińczycy są jednym z niewielu społeczeństw, które może szczycić się niskim wskaźnikiem zachorowalności na nowotwory, otyłość czy cukrzycę. Różne źródła podają, że ryzyko wystąpienia raka u Chińczyków jest nawet dziesięciokrotnie mniejsze niż u mieszkańców Ameryki Północnej czy Europy.

Wpływ na występowanie m.in. nowotworów ma nieprawidłowa dieta. Niewielkie ilości lub zupełny brak mięsa w menu sprzyja zdrowiu i obniża ryzyko wystąpienia wielu chorób – również cywilizacyjnych. Zasadzie tej hołdują mieszkańcy Chin, którzy produkty pochodzenia zwierzęcego spożywają sporadycznie. Wynika to również z ich kultury i tradycji.

Dieta a pora roku

Zgodnie z medycyną chińską rodzaj pokarmu powinien być dostosowany do pory roku, aby organizm człowieka dobrze funkcjonował. Pokarm nazywany jest paliwem dla organizmu i ma wpływ na występowanie przeróżnych chorób, samopoczucie czy sen. Istotną rolę w tej filozofii odgrywają dwie przeciwne energie, czyli jin (zimno) i jang (ciepło).

Co jeść zimą?

Chińczycy uważają, że wykorzystywanie energii z produktów pozwala udaremnić wystąpienie m.in. sezonowych dolegliwości. W okresie chłodów zalecają zatem spożywanie jedzenia, które zawiera energię jang. Są to ciepłe i gorące produkty, które rozgrzewają cały organizm, poprawiają krążenie, a także stymulują witalność seksualną.

W związku z tym w okresie jesieni i zimy dieta powinna być wzbogacona o rozgrzewające przyprawy, jak imbir, pieprz, czosnek, a także daktyle, kurczaka, owoce i wino.

Co jeść latem?

Analogicznie w ciepłe czy upalne dni jadłospis powinien być wzbogacony o produkty zawierające energię jin. Mają one bowiem właściwości chłodzące. Ponadto uspokajają umysł, narządy oraz odżywiają nerki. Chińczycy uważają, że produkty z tej grupy korzystnie wpływają na bezsenność, zaburzenia widzenia, krwotoki z nosa czy też zaparcia.

Źródło: „Wielka księga medycyny chińskiej” Henry B. Lin.

