Do dziś w wielu krajach Afryki, Azji, południowej Ameryki czy na Bałkanach poruszanie się w rytmie muzyki to jeden z ważniejszych rytuałów. W tańcu najprościej wyrazić emocje – radość, smutek, gniew. Jeśli choć raz zdarzyło ci się przetańczyć całą noc, z pewnością do dziś wspominasz, jak rewelacyjnie odprężona czułaś się następnego dnia.

Nawet ludzie nękani przez różne dolegliwości, np. bóle pleców, żołądka czy rwę kulszową, po tanecznym seansie zwykle zapominają o bólu. Dlatego terapię tańcem (nosi ona nazwę choreoterapii) stosuje się w szpitalach reumatologicznych, onkologicznych, sanatoriach, a nawet w klinikach psychiatrycznych, m.in. w warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Taniec wykorzystuje się w leczeniu nerwic, anoreksji i bulimii.

Choreoterapię mogą także stosować ludzie zdrowi – dla przyjemności i poprawy samopoczucia. Zdaniem fachowców, wystarczy zaledwie kilka godzinnych seansów przy muzyce, by poczuć się lepiej.



Dla każdego to, co lubi

Aby taniec dał ci maksimum korzyści, wybierz dla siebie ten, który sprawia ci największą frajdę. Jeśli nie masz poważnych dolegliwości, możesz tańczyć wszystko - od walca, tanga, twista, rock and rolla poprzez modne ostatnio tańce latynoskie - salsę, mambo i rumbę, do coraz popularniejszego u nas tańca brzucha. Nieważne, czy perfekcyjnie opanowałaś układy kroków.

Jeśli dokuczają ci jakieś dolegliwości i obawiasz się, czy intensywny ruch nie spowoduje ich nasilenia, poradź się swojego lekarza. Zapytaj go, jakie rodzaje tańca mogą dać ci najwięcej korzyści. Terapeuci prowadzący zajęcia np. w sanatoriach i szpitalach reumatologicznych twierdzą, że nawet przy chorobie zwyrodnieniowej stawów ruch przy muzyce jest wskazany. Zasada jest jedna – nic na siłę! Taniec nie powinien powodować bólu. Słuchaj intuicji i forsuj się tylko na tyle, na ile pozwala ci organizm. Zmieniaj rytm z szybkiego na wolny i za każdym razem o kilka minut wydłużaj czas treningu.



Z partnerem, a może solo?

Karnawał to wymarzony czas, by wypróbować efekty tanecznego seansu. Pamiętaj jednak, że tańczyć można nie tylko na balach czy imprezach u przyjaciół. Zafunduj sobie taki trening we własnym domu. Na początek weź kilka głębokich oddechów (przedtem dobrze przewietrz pokój), rozmasuj dłonią głowę, ramiona, tułów i nogi. A potem rozluźnij całe ciało i pozwól mu na swobodne ruchy, nawiązujące do rytmu muzyki. Czy znasz milszą terapię?

Co daje duszy

- Stymuluje w mózgu produkcję serotoniny, odpowiedzialnej za dobry nastrój, oraz endorfin, zwanych hormonami szczęścia.

- Usuwa wewnętrzne zahamowania, które wielu ludziom nie pozwalają uwolnić emocji. A to, zdaniem psychologów, ma ogromne znaczenie dla zachowania równowagi psychicznej. Pozwala bowiem rozładować napięcia.

- Zwiększa odporność na stres. Ludzie, którzy często tańczą, lepiej śpią, łatwiej rozwiązują problemy, dobrze radzą sobie w pracy.

- Pobudza szare komórki. Uaktywnia bowiem w mózgu pracę ośrodka (hipokampa) odpowiedzialnego za zapamiętywanie informacji.

- Synchronizuje pracę obu półkul mózgowych, dzięki czemu poprawia się zdolność koncentracji i kojarzenia. Studenci, którzy regularnie uczestniczą w tanecznych zajęciach, szybciej się uczą.

Co daje ciału

- Uczy ładnego poruszania się i wyrabia prawidłową postawę.

- Aktywizuje i rozluźnia wszystkie mięśnie.

- Zwiększa ukrwienie narządów wewnętrznych.

- Zwiększa wydolność płuc.

- Poprawia elastyczność stawów.

- Dotlenia serce.

- Przyspiesza usuwanie z organizmu substancji toksycznych, które wydalamy wraz z potem.

- Poprawia ukrwienie i odżywienie skóry.

- Przyspiesza pracę jelita cienkiego i grubego.

- Odchudza (szybciej spalasz kalorie).

- Wzmaga ochotę na seks (do narządów miednicy dopływa więcej krwi).

- Usprawnia pracę układu immunologicznego (zwiększa produkcję ciał odpornościowych).

Co tańczyć, jeśli...

- masz problemy z kręgosłupem. Nie rób zbyt głębokich skłonów, unikaj też podskoków i przytupywania, jak np. w tańcu flamenco,

- bolą cię kolana - wybieraj tańce spokojne, jak np. walc, zrezygnuj z rock and rolla i tańca hinduskiego,

- dokuczają ci bóle stóp - powinnaś unikać tańca hinduskiego,

- cierpisz na zespół jelita nadwrażliwego - nie jest wskazany taniec brzucha (nasila dolegliwości), raczej walc, taniec nowoczesny,

- masz zbyt wysokie ciśnienie - tańcz, na co masz ochotę, ale nie wykonuj zbyt gwałtownych ruchów, które mogą dodatkowo spowodować jego wzrost,

- jesteś w ciąży - tańcz walca, rock and rolla, unikaj tańca brzucha.

Tańcz pod okiem fachowca

Zajęcia z choreoterapii odbywają się w wielu miejscowościach, w klubach i domach kultury, a także w ośrodkach psychoterapii. Nie polegają na uczeniu się kroków, a na szczególnym tańcu – w kręgu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w internecie:

www.choreoterapia.pl

www.harmony.pl

www.republika/kined.pl

