Taniec to doskonały trening. Wzmacnia mięśnie i wysmukla ciało. Nie koniec na tym! Zmusza też mózg do zapamiętywania sekwencji ruchów (kroków i gestów), a następnie odtwarzania ich z pamięci, i to w odpowiednim rytmie. Dzięki temu przynosi wymierne korzyści zdrowotne. Jakie style tańca są polecane w konkretnych dolegliwościach?

Na problemy z sercem – tango

W Argentynie, ojczyźnie tanga, jest ono elementem rehabilitacji osób po operacjach serca i zawałach. Kroki do tyłu, obroty oraz element improwizacji, jakie zawiera ten taniec, sprawdzają się też w leczeniu choroby Parkinsona i Alzheimera.

Boli kręgosłup? Ćwicz taniec brzucha!

Idealny styl dla osób pracujących przy komputerze. Wykonywanie okrężnych ruchów biodrami wzmacnia mięśnie podtrzymujące kręgosłup i łagodzi ból pleców w odcinku lędźwiowym. Ruchy dłoni służą zaś nadgarstkowi przeciążonemu obsługą myszki!

Sposób na szczupłą sylwetkę – zumba

Połączenie ćwiczeń kardio z elementami salsy i samby to przyjemny sposób na zachowanie ładnej figury. Nie wymaga zapamiętywania skomplikowanych kroków czy układów choreograficznych. Dobry w zasadzie dla każdego (są różne stopnie intensywności zajęć).

