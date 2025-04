Wszystkiemu winne napięcie mięśni

Dzieje się to w wyniku ciągłej (mimo że często bardzo nieznacznej) aktywizacji “reakcji stresu”, przejawiającej się w napinaniu mięśni szyi, odchylaniu głowy do tyłu i kuleniu ramion.

Taka reakcja staje się szczególnie wyraźna, gdy w stanie zdenerwowania lub pośpiechu mamy zamiar wykonać dowolny ruch. Wtedy na skutek odruchu stresu naturalne mechanizmy utrzymywania równowagi zostają zaburzone. W związku z tym nadmierne napięcie i wzmocnienie krzywizny kręgosłupa szyjnego kompensowane jest dodatkowymi napięciami i usztywnieniami w niższych partiach kręgosłupa.

Aby utrzymać pion, zmuszeni jesteśmy stosować strategie alternatywne, jak spinanie się, usztywnienie, “trzymanie się prosto” lub oklapnięcie. W takich warunkach ciało, a szczególnie dół kręgosłupa, nie ma niezbędnej stabilności, w rezultacie czego kręgosłup zapada się lub coraz bardziej odchodzi od naturalnego ułożenia.

Czy jesteś niewolnikiem własnych nawyków?

Niestety, kiedy taki wzorzec ruchowy zostanie przyjęty, nie jest on już przez nas uświadamiany i na skutek ciągłego powtarzania utrwala się coraz bardziej. Stajemy się niewolnikami własnych nawyków.

Stąd już niedaleko do stopniowego pojawiania się bólów krzyżowych, początkowo nie traktowanych poważnie, bo nie dokumentowanych żadnymi zmianami chorobowymi. Wiadomo jednak, że z czasem utrwalane nieprawidłowe nawyki postawy mogą powodować pogłębianie się tych bólów oraz obniżać odporność organizmu na szoki zewnętrzne, jak przeciążenie, przemęczenie, upadki.

Technika Alexandra może skutecznie zapobiec takiej tendencji lub powstrzymać postępujący już proces zmian.

