Napięcia, usztywnienia, reakcje psychofizyczne… Jak ich uniknąć?

Zajęcia z Techniki Alexandra, głownie indywidualne, ale coraz częściej i grupowe, obejmują naukę obiektywnej obserwacji czyli obiektywnego i nie oceniającego spojrzenia na siebie, na postawę fizyczną, a także najczęstsze reakcje i sposoby działania, w celu zauważania na bieżąco reakcji psychofizycznych, które można uznać za zbędne lub wręcz niekorzystne.

Jest to konieczne, ponieważ dopiero pełne uświadomienie sobie zbędnych napięć lub usztywnień daje motywację i chęć ich zmiany.

Nie tylko ciało, ale też umysł!

Kolejnym etapem jest mentalne powstrzymanie natychmiastowej automatycznej reakcji na bodziec, szczególnie reakcji skłaniających do wprowadzania w wykonywaną czynność nadmiernego wysiłku i zbędnych napięć.

F.M. Alexander odkrył, że reakcje nadmiernego napięcia występują już na samą myśl o stresującej sytuacji lub działaniu, a nie dopiero w toku tego działania.

Dlatego w jego metodzie to nie ćwiczenia, lecz odpowiednie myśli zapobiegają tworzeniu się zbędnych napięć i usztywnień.

Kierunki myślowe i to, do czego prowadzą

Na podstawie długoletnich prób i doświadczeń Alexander stworzył specyficzne kierunki myślowe, które wpływają na zachowanie prawidłowej postawy oraz odpowiedniej sprężystości mięśni biorących udział w danym ruchu i umożliwiają zachowanie swobodnej, sprężystej sylwetki nawet podczas wykonywania najbardziej skomplikowanych czynności.

Szczególną rolę odgrywa również świadomy wybór sposobu działania, który ma nie tylko prowadzić do oczekiwanych rezultatów, lecz również zapewniać pełne wykorzystanie własnych możliwości psychofizycznych bez nadmiernego forsowania się.

