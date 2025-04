W każdej medytacji pomocne jest postępowanie według określonego schematu. Niniejsze ćwiczenie polega na „skanowaniu” ciała w ustalony sposób: z góry na dół lub z dołu do góry. Jest to wspaniała medytacja koncentrująca się na postawie ciała i oddychaniu, która może być stosowana jako praktyka wstępna do bardziej zaawansowanych technik medytacji.

Reklama

Jak się przygotować do medytacji?

Podziel ciało na siedem obszarów i świadomie przenoś uwagę z jednego na drugi. W tej medytacji wszelkie wrażenia pojawiające się w poszczególnych częściach ciała. Może to być ból, mrowienie, uczucie ciepła lub wilgoci, napięcie i pulsowanie – cokolwiek, co się pojawia.

„Skanowanie” można wykonywać w dowolny sposób: zaczynając od stóp lub głowy, powoli lub szybko. Można przechodzić do kolejnych obszarów ciała wraz z każdym wydechem albo odliczać pięć lub dziesięć oddechów (albo więcej) koncentrując się na poszczególnych częściach ciała.

Warto wiedzieć: Medytacja - jak praktykować, aby być zrelaksowanym?

Jak wykonać skanowanie ciała?

Usiądź wygodnie i łagodnie potrząśnij ciałem, rozluźniając je. Swobodnie zbadaj całe ciało i rozluźnij napięcia. Weź kilka głębokich oddechów i uwalniaj napięcie wraz z wydechem. Zacznij badać swoje ciało w odpowiednim dla ciebie tempie: weź jeden, pięć lub dziesięć oddechów przy każdym kolejnym obszarze, na którym skupiasz uwagę. Zainteresuj się subtelnymi wrażeniami odczuwanymi w obszarach, takich jak:

skóra głowy i czoło,

twarz i tylna część głowy,

szyja, gardło, ramiona, ręce i dłonie,

klatka piersiowa i plecy,

przepona i splot słoneczny,

brzuch,

biodra, nogi i stopy.

Reklama

Wraz z przepływem powietrza w ciele koncentruj się na obszarach, takich jak brzuch, klatka piersiowa, gardło i nozdrza. Licz oddechy. Zwróć uwagę na odczucia towarzyszące relaksacji – uczucie ciężkości, mrowienia, rozszerzania ciała itd.

Powtórz czynności lub zbadaj poszczególne obszary ciała w odwrotnej kolejności. „Skanowanie” z góry na dół ma działanie relaksujące, a badanie ciała ku górze podnosi poziom energii i zwiększa uważność.

Polecamy: Jak osiągnąć głębsze stany świadomości w medytacji?

Fragment książki "Naucz się medytować. Ponad 20 prostych ćwiczeń uzdrawiających ciało i oczyszczających umysł" (wydawnictwo Studio Astropsychologii, 2012). Publikacja za zgodą wydawcy. Tytuł, lid i śródtytuły pochodzą od redakcji.