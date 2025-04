Na terapię Bowena może pójść niemal każdy. Leczy się nią dolegliwości bólowe, przyspiesza gojenie urazów, wzmacnia odporność, niweluje refluks i wiele innych chorób. Jej niewątpliwą zaletą jest to, że zabiegi są zupełnie bezbolesne, relaksujące, co dla osób cierpiących z bólu może mieć znaczenie. Choć terapia Bowena nie należy do metod zaakceptowanych przez większość gremiów medycznych i fizjoterapeutycznych, zyskuje coraz większą popularność, gdyż wpisuje się w nurt medycyny naturalnej, holistycznej. Sprawdź, co warto wiedzieć przed podjęciem takiego leczenia.

Terapia Bowena to metoda terapii manualnej, której celem jest stworzenie w organizmie jak najlepszych warunków do regeneracji i samoleczenia.

Metodę opracował w latach 50. XX. Wieku Australijczyk, Tom Bowen. Co ciekawe, nie miał nawet podstawowego wykształcenia medycznego, był stolarzem. Interesował się jednak fizjoterapią i medycyną. Pierwsza jego pacjentką była jego córka, którą rzekomo wyleczył z astmy. Zachęcony tym sukcesem zaczął rozwijać swoją koncepcję i metodę terapeutyczną, która zaczął stosować także u osób po kontuzjach i z chorobami przewlekłymi. Przeprowadził około 13 00 zabiegów, a 80% jego pacjentów z różnymi dolegliwościami stwierdziła, że terapia im pomogła.

Skuteczność tej metody nie jest zbyt dobrze udokumentowana. Są jednak pewne naukowe doniesienia sugerujące, że terapia Bowena może być skuteczna w redukcji bólu i poprawie ruchomości stawów. W tym pierwszym działaniu ma wyższą skuteczność – 53% z 15 badań to potwierdza. Jeśli chodzi o poprawę mobilności, to 33% z 15 badań potwierdziło takie działanie.

W podsumowaniu analizy naukowej badań na temat skuteczności terapii Bowena stwierdzono, że metoda ta może być nieinwazyjnym i relatywnie niedrogim uzupełnieniem starań o poprawę stanu zdrowia. Może przydać się do redukcji bólu wynikającego z różnych schorzeń, w tym np. z zamrożonego barku czy migren. Zastrzeżono jednak, że skuteczność metody nie jest dobrze udokumentowana i konieczne są dalsze badania.

Australijski Departament Zdrowia w 2015 r. stwierdził, że nie ma wystarczających dowodów, aby mówić o skuteczności technik Bowena. Z kolei w 2022 r. odmiana metody Bowena – Oryginalna Technika Bowena inaczej Bowtech – przez Dyplomowane Towarzystwo Fizjoterapii Wielkiej Brytanii uznana została zabieg dopuszczony do stosowania przez fizjoterapeutów.

Certyfikowani terapeuci stosujący terapie Bowena przyjmują pacjentów z bardzo szerokiego spektrum dolegliwości. Najczęściej trafiają do nich osoby z:

z zespołami przewlekłego bólu,

z bólami neurologicznymi,

z bólami kręgosłupa,

po urazach,

chorobami układu oddechowego (astma, przewlekłym obturacyjnym zapaleniem płuc),

chorobami układu krążenia (nadciśnienie, żylaki)

chorobami neurologicznymi (po udarach, z porażeniami, stwardnieniem rozsianym),

chorobami układu pokarmowego (przewlekłe biegunki, zgaga, refluks),

chorobami układu moczowego (nietrzymanie moczu),

migrenami,

bezsennością,

przewlekłym zmęczeniem,

osłabieniem odporności.

Terapia Bowena polega na wysyłaniu z określonych rejonów ciała pacjenta sygnałów do układu nerwowego, które w postaci drgań (wibracji) są przekazywane do mózgu. Cały proces leczniczy zaczyna się od zrelaksowania organizmu i pobudzenia przywspółczulnej części układu nerwowego.

Pobudzeniu ulega też układ limfatyczny i nerki pacjenta, co ma sprzyjać oczyszczaniu organizmu. Dzięki temu w organizmie mają powstawać idealne warunki dla procesów naprawczych. Następująca dzięki temu regeneracja tkanek i narządów ma poprawiać stan zdrowia i sprawność.

fot. Jak wygląda terapia Bowena/ Adobe Stock, yurakrasil

Wielu pacjentów jest zaskoczonych, gdyż metoda obejmuje zupełnie bezbolesne, łagodne i krótko trwające techniki manualne. Przypomina to nieco bardzo delikatny masaż, ale poszczególnym fragmentom ciała poświęca się naprawdę niewiele czasu i energii.

Terapeuta dotyka, delikatnie chwyta albo lekko naciska na skórę, czasami ją przesuwa względem głębiej położonych tkanek. Stosuje także uciski w okolicach jamy brzusznej, głowy. Często obszary, z którymi pracuje terapeuta, są oddalone od miejsca poddawanego terapii. Nie ma w tym nic dziwnego. Są ze sobą połączone według koncepcji, na których bazuje cała terapia Bowena, np.:

segmentarnych odruchów skórno-trzewnych,

odruchów z rozciągania,

punktów akupunkturowych,

meridian,

punktów spustowych,

koncepcji powięzi.

Na wielu z tych koncepcji bazują także inne techniki terapii manualnej.

Na wizyty terapeutyczne przychodzi się co kilka dni. Zwykle potrzeba kilka zabiegów, aby odczuć poprawę. Pojedyncza sesja może trwać od kilku do 60 minut. Często pacjent odbywa ją w pozycji leżącej. Wskazana jest odzież dająca dostęp do skóry lub cienka, bawełniana.

Średnia cena pojedynczego zabiegu wynosi ok. 130 zł.

Źródło: Christine Hansen , Ruth E Taylor-Piliae „What is Bowenwork®? A systematic review”, 2011, J Altern Complement Med, doi: 10.1089/acm.2010.0023

