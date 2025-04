Za twórcę terapii czaszkowo-krzyżowej (TCK) uznaje się doktora Sutherlanda. To Amerykanin, który w latach 30. XX wieku skupił się na badaniach dotyczących ruchomości czaszki.

Co to jest?

TCK to jedna z naturalnych, manualnych technik leczenia. To nieinwazyjna metoda, która polega na delikatnym uciskaniu okolic przepony, miednicy, czaszki, kości krzyżowej i klatki piersiowej.

W terapii tej bardzo ważną rolę odgrywa mechanizm rytmu czaszkowo-krzyżowego. Składa się on z następujących elementów:

Reklama

rytmiczne krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego,

wewnętrzna ruchliwość rdzenia kręgowego i mózgowia,

ruchomość i giętkość kości czaszki,

zmieniające się napięcia twardej opony mózgowej,

oddechowa ruchomość kości krzyżowej w stawach krzyżowo-biodrowych.

Reklama

Zobacz też: Co leczy Technika Alexandra?

Kiedy stosować?

Lista schorzeń i dolegliwości, które można leczyć czy też minimalizować ich objawy za pomocą tej naturalnej metody, jest bardzo długa. Dzięki TCK można leczyć bóle pleców i kręgosłupa, rwę kulszową, ból i drętwienie barku, zapalenie korzonków, jak również bóle i zawroty głowy, w tym migreny. Ponadto ten rodzaj terapii może okazać się skuteczny u osób skarżących się na problemy ze słuchem lub wzrokiem, zapalenie zatok, schorzenia żuchwy, wady wymowy lub zgryzu.

Co ciekawe, terapię tą mogą stosować też osoby z problemami natury psychicznej. Ponoć TCK może pomóc w przypadku wystąpienia psychozy, autyzmu, zaburzeń osobowości, dysleksji, problemów z koncentracją. Dzięki tej metodzie można też zminimalizować negatywne skutki stresu.

Przeciwwskazania

TCK nie powinny stosować osoby, które mają zaburzenia rytmu serca, duszności, zaburzenia świadomości, padaczkę. Poza tym terapii tej nie mogą stosować osoby odczuwające ból w klatce, kolki wątrobowe, jak również osoby z urazami (złamania, zwichnięcia), zatruciami, nadciśnieniem oraz zaburzeniami hormonalnymi.

Zalety

Terapia czaszkowo-krzyżowa usprawnia krążenie. Korzystnie wpływa na pracę układu nerwowego oraz ukrwienie narządów. Niewątpliwie pozwala też pacjentowi zrelaksować się, odpocząć.

Zobacz też: Czy metoda Batesa leczy wady wzroku?

Gdzie poddać się TCK?

Tak, jak w przypadku innych terapii, należy zachować ostrożność. Przede wszystkim nie powinno się traktować terapii czaszkowo-krzyżowej jako jedynego i słusznego sposobu leczenia. Metoda ta może pomóc, ale zanim z niej skorzystamy, warto udać się do specjalisty, który pomoże w zdiagnozowaniu dolegliwości i wykona specjalistyczne badania.

Ponadto przed wybraniem terapeuty należy jak najwięcej się o nim dowiedzieć. Sesje terapeutyczne prowadzone są w salonach masażu lub prywatnych gabinetach.