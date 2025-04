Miejsce terapii

Miejsce pracy, wbrew odczuciom, nie musi być wyposażone w prysznic albo wannę, aby osoba poddana terapii mogła się od razu umyć. Umyć się może dopiero w swoim domu, i to niekoniecznie natychmiast po powrocie od terapeuty, ponieważ minimalne pozostałości żółtka oraz białka mogą być potraktowane jako zdrowotna maseczka dla ciała. Wystarczy zlew z ciepłą wodą.

Konieczny jest natomiast stół, taki jak do masażu, aby można było wygodnie przeprowadzić zabieg, papierowe prześcieradła jednorazowego użytku. Ponadto jedna lub dwie rolki papierowych ręczników, takich jak do kuchni, porwanych na zaznaczone kawałki i przeciętych jeszcze na połowę, ponieważ takie wystarczą. Część kawałków pozostawiamy w całości – przydadzą się do wycierania rąk i do innych celów.

Potrzebna będzie oliwa

Musimy mieć pod ręką jakąkolwiek oliwę, może być słonecznikowa, ale w naczyniu wygodnym do zastosowania. Do półlitrowej butelki oliwy możemy dolać malutką buteleczkę olejku jodłowego, który Rosjanie sprzedają na bazarach pod nazwą „Pichtowoje masło”. Olejek ten posiada lecznicze właściwości i może być stosowany w zasadzie zewnętrznie. Możemy też dodać, w niewielkich ilościach, jakikolwiek inny zapachowy olejek, aby było przyjemniej pracować.

Inne potrzebne przedmioty