Oczyszczanie jajem głowy. Jak to zrobić?



Głowę oczyszczamy całym jajem, stając po prawej stronie oczyszczanej osoby. Ujmujemy jajo prawą dłonią, kładąc je na czole, tuż obok włosów. Następnie wodzimy prawoskrętnie, do siebie i w dół, wykonując dookoła głowy, po włosach aż do szyi, wielkie koło, następnie coraz mniejsze kółka, zmierzając stopniowo do ciemienia, i znowu zataczamy coraz większe kręgi aż do pozycji wyjściowej.

Teraz już obracamy jajem poziomo, poprzez czoło, uszy i oczy, następnie przez policzek i poniżej ust, po brodzie, schodząc na gardło i szyję. Po szyi i tarczycy robimy co najmniej trzy kręgi i w odwrotnej kolejności powracamy do punktu wyjścia na czoło. Robimy jeszcze kilka kręgów po owłosionej głowie, zmierzając do końca owłosienia szyi na karku. Tutaj podkręcamy i zdecydowanie odrywamy jajo od głowy.

Należy pamiętać o tym, że rozpoczynamy na czole, a kończymy po przeciwnej stronie głowy, na szyi.

Następnie wybijamy jajo do wysokiej szklanki, o ile taką mamy, prawie do pełna napełnionej wodą. Może być zwykła szklanka, ale lepiej, by była ona trochę wyższa.

Samym jajem w trakcie wodzenia obracamy w prawo, natomiast jajko trzymane w palcach obracamy dookoła jego osi w stronę przeciwną do kierunku toczenia – „pod włos”, zupełnie jak na starych filmach z dzikiego Zachodu, kiedy to dyliżans jedzie do przodu, a koła obracają się do tyłu. W trakcie taczania jajkiem po głowie wyobrażamy sobie, że nawijamy wyciągnięte z głowy emocje, jakby na szpulkę w jajku.

Wybite do szklanki z wodą jajo pozostawiamy w spokoju, ponieważ potrzeba trochę czasu, aby się uformowały stosowne informacyjne struktury.

Odczytywanie informacji