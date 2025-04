Terapia marma ma długą tradycję. Początkowo punkty marma wykorzystywano zarówno do walki jak i do leczenia. Obecnie uciskanie konkretnych punktów na ciele stosowane jest w leczeniu ajurwedyjskim, ale też w medycynie chińskiej, która na swój sposób rozwinęła koncepcję regulacji energii w ciele. Skuteczność terapii marma jest słabo udowodniona naukowo.

Terapia marma to zabiegi uzdrawiania energią związane z ajurwedyjskim systemem leczenia, który ma już ok. 5 000 lat tradycji. Praca z punktami marma jest elementem panchakarmy i najprawdopodobniej na jej podstawie rozwinęły się później akupresura dłoni i ciała oraz ukupunktura.

Terapia marma polega na uciskaniu, masowaniu bardzo określonych punktów na ciele – o nich niżej. Jej celem jest przywrócenie prawidłowego przepływu energii życiowej (prana), co ma umożliwić ciału samoleczenie. Leczenie poprzez punkty marma poprawia dopływ do ciała „surowej”, niewyspecjalizowanej, uniwersalnej prany. Energia ta może zostać zużytkowana przez ciało na dowolny rodzaj uzdrowienia – cielesne, duchowe, emocjonalne, mentalne.

Terapia marma może pomóc w:

uwolnieniu emocji,

zwiększeniu ilości energii,

zmniejszeniu odczuwania bólu,

wzmocnieniu odporności,

poprawie działania układu pokarmowego,

poprawie jakości snu,

zwiększeniu kreatywności,

poprawie ukrwienia skóry,

zbalansowaniu dosh,

spowalnianiu procesów starzenia,

wzmocnieniu intuicji.

Według ajurwedy istnieje 72 000 kanałów, którymi życiodajna energia, siła życiowa zwana nadis, wpływa do ludzkiego ciała i ożywia je. Punkty marma zlokalizowane są na ciele tam, gdzie prana (energia, życiodajna siła) opuszcza nadis i wnika do ciała. O punktach marma mówi się też, że to miejsca, gdzie świadomość krzyżuje się z materią. Są to więc punkty, w których ciało energetyczne łączy się z ciałem fizycznym.

Swobodny przepływ prany z nadis do ciała zapewnia zdrowie. Choroby pojawiają się wtedy, gdy ten przepływ zostaje ograniczony czy jakkolwiek zaburzony. Do czynników, które do tego mogą doprowadzić w ajurwedzie zaliczane są:

stres emocjonalny,

zła jakość snu,

jedzenie pokarmów pozbawionych witalności,

zanieczyszczenie środowiska,

brak ruchu,

nadmierne napromieniowanie światłem słonecznym,

sztuczne światło,

niewystarczający kontakt z naturą.

Najczęściej podawana liczba punktów marma to 107:

37 na głowie,

26 na tułowiu,

11 na kończynach,

33 na innych częściach ciała.

Punkty te znajdują się w miejscach, gdzie spotykają się różne tkanki: mięśniowa, kostna, nerwowa, i inne, np. żyły, ścięgna. Każdy z punktów powiązany jest z konkretną:

doshą – konstrukcją energetyczna pacjenta,

vayu – funkcją prany,

dhatu – tkanką w ciele, układem czy narządem,

srota – kanałem fizycznym.

Punkty marma na twarzy

Liczba punktów na twarzy może różnić się w zależności od źródła. My bazujemy na informacjach, jakie podaje organizator kursów terapii marma – Aithein, który prowadzi kursy w Indiach. Poniżej lista punktów marma na twarzy:

nasa madya – pomaga leczyć zapalenie zatok, krwawienia z nosa, chrapanie,

– pomaga leczyć zapalenie zatok, krwawienia z nosa, chrapanie, shankha – osłabia pittę, pomaga leczyć zakwaszenie organizmu, wrzody żołądka i dwunastnicy, nieżyt żołądka,

– osłabia pittę, pomaga leczyć zakwaszenie organizmu, wrzody żołądka i dwunastnicy, nieżyt żołądka, apanga – wpływa na poprawę wzroku, pomaga łagodzić dolegliwości oczu,

– wpływa na poprawę wzroku, pomaga łagodzić dolegliwości oczu, chibuka – reguluje wydzielanie śliny, poprawia trawienie,

– reguluje wydzielanie śliny, poprawia trawienie, chaksu – korzystnie wpływa na nos i oczy,

– korzystnie wpływa na nos i oczy, kaninaka – wpływa na płyn w gałce ocznej,

– wpływa na płyn w gałce ocznej, bruh antara, nruh mandya, bruh agra – łagodzą stres, wyciszają umysł, stymulują wydzielanie łez.

Punkty marma – dłonie

Punkty marma na dłoniach w większości położone są symetrycznie na obu dłoniach, po obu ich stronach – grzbietowej i dłoniowej. Wyjątkiem jest punkt talahridaya, położony wyłącznie na lewej dłoni.

Oto punkty marma na dłoniach:

kshipra – usprawnia przepływ prany do całego ciała, stymuluje układ limfatyczny, korzystnie wpływa na pracę płuc i serca,

– usprawnia przepływ prany do całego ciała, stymuluje układ limfatyczny, korzystnie wpływa na pracę płuc i serca, kurcha – ułatwia napływ energii, zwłaszcza do głowy, wspomaga pracę zmysłu wzroku, redukuje stres psychiczny,

– ułatwia napływ energii, zwłaszcza do głowy, wspomaga pracę zmysłu wzroku, redukuje stres psychiczny, punkty kurchashira – wspomagają układ trawienny, rozrodczy i mięśniowy, uspokajają vata i emocje,

– wspomagają układ trawienny, rozrodczy i mięśniowy, uspokajają vata i emocje, manibandha – energetyzuje układ rozrodczy, wspomaga stawy i układ kostny, pomaga pozbywać się nadmiaru tkanki tłuszczowej, wspiera sprawność dłoni.

Zazwyczaj zaczyna się od odprężającego masażu, który wykonywany jest olejkami zawierającymi wyciągi z ziół.

Następnie terapeuta rozpoczyna pracę z punktami marma. Uciska je i masuje kolistymi ruchami. Kierunek tego ruchu oraz kolejność, w jakiej zajmuje się poszczególnymi punktami i ich dobór nie jest przypadkowy. Zostaje dobrany do konkretnego pacjenta w celu osiągnięcia konkretnych efektów, np. zbalansowania dosh. Ruch zgodny z ruchem wskazówek zegara ma wzmacniać przepływ energii, a ruch w kierunku przeciwnym go ograniczać.

Dobór olejków także nie jest przypadkowy, gdyż wyciągi z ziół mogą stymulować organizm np. do oczyszczania układu oddechowego (np. eukaliptusowy) czy wyciszać umysł (np. sandałowy).

Kolejnym z elementów terapii marma może być umieszczanie wybranych kryształów oraz kamieni na punktach marma. Minerały te mają według ajurwedy zdolność do przewodzenia prany. Punkty marma mogą być też naświetlane światłem o wybranych kolorach w celu skierowania prany w konkretne rejony ciała i zmobilizowania ciała do leczenia konkretnych dolegliwości.

Bardzo ważna jest intencja, z jaką terapeuta wykonuje terapię marma, ale nie mniej ważna jest intencja, z jaką poddaje jej się pacjent.

