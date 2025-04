Terapia metamorficzna pomoże ci pozbyć się pecha

Człowiek, który uważa, że ma w życiu pecha, a sprawy nigdy nie idą po jego myśli, może być zaskoczony słysząc, że to wszystko wina energii zablokowanej w jego stopach! Co więcej, stało się to zanim przyszedł na świat, ale można temu zaradzić. Sposobem na wszelkie niepowodzenia jest terapia metamorficzna.