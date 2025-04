Terapia światłem lekiem na depresję [FOTOTERAPIA W DEPRESJI]

W społeczeństwie dosyć powszechne jest zjawisko jesiennej chandry. Większość z nas uznaje to za chwilowy stan. Są jednak ludzie, u których przechodzi to w depresję. Jaki wpływ ma na to pora roku, w której nas to dopada i jaką rolę odgrywa w tym wszystkim światło, którego jest zdecydowanie mniej w tym okresie?