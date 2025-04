Przeciwnicy niekonwencjonalnych kuracji twierdzą, że to po prostu placebo. Zwolennicy zaś, że takie metody naprawdę są skuteczne. Jak jest w rzeczywistości? Poznaj 3 niekonwencjonalne terapie lecznicze:

Terapie niekonwencjonalne: 1. świecowanie uszu

Na czym polega zabieg? Terapeuta przygotowuje odpowiednią dla danego pacjenta świecę. Zwykle ma ona postać rurki o długości 15–20 cm. Wykonana jest z materiału nasączonego woskiem pszczelim, czasem też pszczelim pyłkiem, olejkami eterycznymi lub ziołami. Terapeuta masuje pacjentowi okolice ucha, smaruje je też kremem i przykłada do ujścia kanału słuchowego zapaloną świecę. Przez jej pusty środek wędrują do ucha ciepłe opary. Zabieg wykonuje się najpierw na jednym potem na drugim uchu. W sumie zajmuje to ok. 20-45 minut. Koszt jednego seansu: ok. 25 zł.

Wskazania:

usunięcie nadmiaru woskowiny,

stany zapalne górnych dróg oddechowych,

szumy uszne,

migreny,

zaburzenia krążenia.

Terapie niekonwencjonalne: 2. biorezonans

Na czym polega zabieg? Urządzenie do biorezonansu odczytuje pole magnetyczne, które wytwarzają komórki organizmu. Zakłócenia w ich odbiorze są interpretowane w celu postawienia diagnozy. Wysłany zaś przez aparat sygnał zwrotny ma przywracać prawidłowe pole magnetyczne i w ten sposób uzdrawiać tkanki. Aby było to możliwe – zależnie od typu aparatury – pacjent musi trzymać w rękach elektrody lub ma je przymocowane do skóry. Czas jednego zabiegu: ok. 20 minut. Koszt: ok. 80 zł.

Wskazania:

alergia,

uzależnienie od nikotyny,

zaburzenia snu,

stres,

chroniczne bóle,

zaburzenia hormonalne.

Terapie niekonwencjonalne: 3. masaż reiki

Na czym polega zabieg? Pacjent leży i słucha relaksującej muzyki. Terapeuta wodzi nad nim dłońmi, by odczytać przepływ życiodajnej energii. Następnie przykłada ręce do czakr (punktów energetycznych)i za pomocą masażu oraz bioenergoterapii odblokowuje ewentualne zakłócenia. Zabieg trwa ok. 40 minut. Koszt seansu: ok. 60 zł.

Wskazania:

