Osobom, które zmagają się z chorobami górnych dróg oddechowych, alergiami lub chorobami tarczycy, a także takim, które pracują głosem lub mieszkają w dużych miastach, poleca się korzystanie z inhalacji w tężniach solankowych. Już pół godziny wdychania aerozolu bogatego w cenne mikroelementy poprawia samopoczucie i korzystnie wpływa na zdrowie.

Co zawiera taki aerozol i gdzie w Polsce można korzystać z dobrodziejstw tężni? Oto co warto wiedzieć na ten temat!

Tężnie solankowe, inaczej gradiernie, to drewniane budowle pokryte gałązkami tarniny, które pierwotnie służyły do zagęszczania solanki w toku produkcji soli konsumpcyjnej i leczniczej.

Pierwsze tężnie produkcyjne powstały już w XVII wieku. Z czasem jednak zauważono, że powietrze wokół nich nasycone jest aerozolem z solanki, powstającym wskutek jej obciekania przez elementy gradierni i naturalnego odparowywania. Inhalacje tak bogatym w mikroelementy powietrzem zaczęto stosować w różnego typu kuracjach.

Większość z nas styka się na co dzień z zanieczyszczonym powietrzem czy dymem nikotynowym. Żyjemy w warunkach sprzyjającym powstawaniu wielu schorzeń. Negatywnym oddziaływaniom środowiska na organizm można jednak skutecznie przeciwdziałać.

Mikroklimat, który wytwarza się dzięki tężni, zbliżony jest do klimatu, którym możemy cieszyć się podczas wakacji nad morzem. Oddychanie przez godzinę powietrzem nasyconym solankowym aerozolem sprawia, że dawka jodu jaką pochłaniamy, jest równa dawce przyjętej w ciągu trzech dni plażowania. Jod odpowiada m.in. za prawidłowe funkcjonowanie tarczycy, powoduje także rozrzedzenie śluzu, co szczególnie docenią osoby zmagające się z chorobami górnych dróg oddechowych. Na ich problemy skutecznie zadziała również brom, który rozszerza oskrzela. Natomiast wapń zawarty w aerozolu solanki wykazuje właściwości antyalergiczne

Co zawiera aerozol z tężni, że jest on tak korzystny dla zdrowia? Tak naprawdę całe mnóstwo mikroelementów.

Sekret kryje się w konstrukcji tężni leczniczej. Zbudowana jest ona z drewna iglastego, gałązek brzozowych i urządzeń do pompowania solanki. W pomieszczeniu, gdzie znajduje się tego typu konstrukcja, wytwarza się aerozol bogaty w całą gamę cennych mikroelementów, takich jak jod, brom, wapń, magnez, potas, żelazo, sód

Z tężni solankowych powinni korzystać:

Wskazania lecznicze i profilaktyczne do korzystania z tężni solankowych to: stany zapalne dolnych dróg oddechowych - ostre i przewlekłe nawracające (zapalenie oskrzeli, płuc, zmiany zapalne w przebiegu POCHP), nawracające stany zapalne górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła, zatok przynosowych oraz krtani), zmiany w drogach oddechowych związane z paleniem tytoniu oraz przebywaniem w warunkach dużego zapylenia, alergie, nadciśnienie tętnicze i niewydolność krążenia, niedoczynność tarczycy, nerwice i inne zaburzenia wegetatywne. Solanka wpływa korzystnie przeciwzapalnie na układ oddechowy, ma działanie zwiększające odporność, reguluje i stymuluje do prawidłowego działania układ endokrynny oraz układ nerwowy

– uściśla dr Ewa Felicka-Cieślak, internista z CM Medyceusz.