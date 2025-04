Istnienie wewnętrznego zegara uświadamiasz sobie dopiero po źle przespanej nocy albo podróży samolotem za ocean - wtedy gdy zaburzasz jego naturalny rytm. Jesteś wykończona, trudno Ci się skoncentrować, marzysz o drzemce, a to biologiczny zegar daje znać o sobie. U człowieka znajduje się w części mózgu zwanej podwzgórzem - odbiera informacje o natężeniu światła słonecznego i steruje aktywnością organizmu. Informacja o intensywności światła (a więc o porze dnia lub nocy) przekazywana jest do mózgu dwiema drogami: przez oko, a konkretnie nerw wzrokowy. Najnowsze odkrycia mówią, że informacja ta dociera do nas również przez specjalne komórki - fotoreceptory, znajdujące się w skórze w zagłębieniu za kolanami. Przypuszcza się, że najbardziej regularny rytm dobowy mamy w ciepłych porach roku. Oczywiście pod warunkiem, że chodzimy z odsłoniętymi nogami. A oto jak wygląda zegar biologiczny ludzkiego organizmu:

Przed południem

7.00 Twoje nadnercza wydzielają kortyzol, hormon, który przygotowuje ciało do aktywności: podnosi temperaturę, przyspiesza przemianę materii. Gdy tylko wstaniesz, wypij szklankę wody z sokiem z cytryny. Przyspieszysz proces oczyszczania organizmu z toksyn.

7.30 Ciało zostało już przygotowane do wysiłku fizycznego: pomaszeruj w miejscu, zrób 10 przysiadów i 10 skłonów. To spowoduje, że mózg wyprodukuje tzw. hormony dobrego humoru – endorfiny, które poprawią ci nastrój i pomogą spalić w ciągu dnia więcej kalorii.

8.00 Potrzeba ci energii na cały dzień! Zjedz śniadanie, które dostarczy mózgowi glukozy. Pierwszy posiłek powinien zawierać produkty bogate w białko: jajko na miękko, ciemny chleb z szynką, płatki owsiane na mleku. Osoby, które jedzą śniadania, znacznie łatwiej się koncentrują.

9.00 Teraz, po posiłku, poziom cukru we krwi utrzymuje się na właściwym poziomie, a ty możesz stawić czoło obowiązkom i np. iść do pracy.

11.00 Zjedz przekąskę zawierającą naturalny cukier, np. owoc czy garść orzechów. To podtrzyma pracę mózgu na wysokich obrotach przez resztę ranka.

Po południu

13.00 Poziom cukru we krwi gwałtownie spada. Jeśli chcesz uniknąć senności, przerwij zajęcia i zjedz obiad. Najlepiej, gdy jest lekki i bogaty w witaminy. Chude mięso, ryba lub drób skutecznie podniosą poziom serotoniny w mózgu, która znów pobudzi cię do działania.

14.00 Pora na sjestę - 20–30 min., bo organizm zaczął trawić posiłek. Wybierz się na krótki spacer lub na chwilę przerwij pracę.



15.00 Organizm wchłania witaminy i minerały z obiadu. Aby to ułatwić, wypij szklankę niegazowanej wody mineralnej.

17.00 Temperatura ciała osiąga najwyższy poziom i mięśnie są ciepłe. Właśnie teraz powinnaś intensywnie ćwiczyć: tańczyć, biegać, pływać – aż poczujesz silne zmęczenie.

Wieczorem

18.00 Lekką kolację (np. sałatkę z mozzarelli i pomidorów), zjedz przed 20.00, wtedy organizm strawi ją zanim pójdziesz spać. Dzięki temu układ trawienny nie będzie musiał pracować na najwyższych obrotach w czasie snu. Organizm poświęci całą energię na regenerację komórek.

19.00 Od teraz do godziny 21.00 jest najlepszy czas na seks. Jeśli chcesz zajść w ciążę, masz szansę – w czasie cyklu o tej właśnie porze najczęściej masz owulację.

20.30 Staraj się nie oglądać już telewizji – zbytnio pobudzisz mózg. Weź kąpiel, odpręż się. To spowoduje zwiększone wydzielanie melatoniny i pozwoli na zdrowy sen.

22.00 Im wcześniej zaśniesz, tym szybciej zapadniesz w głęboki sen i ciało zacznie się regenerować. Faza głębokiego snu (tzw. faza delta) trwa ok. 1/4 nocnego wypoczynku. Przed snem wypij herbatkę z melisy.

01.00 Ciało regeneruje się podczas pierwszych godzin snu. Dzięki temu obudzisz się w dobrym humorze. Skóra w czasie snu się odnawia – wieczorem nałóż na nią nawilżająco-odżywczy krem, w nocy kosmetyki wchłaniają się lepiej.

02.00 Spada temperatura twojego ciała. Ok. 4.00 będzie najniższa. Śpij!

Sylwia Bartczak