Tymianek (łac. Thymus vulgaris), inaczej macierzanka tymianek, jest krzewinką osiągającą 40 cm wysokości. Drobniutkie kwiatki mają odcienie fioletu. Kwitnie od czerwca do lipca. Roślina odznacza się przyjemnym zapachem. Pochodzi z obszaru śródziemnomorskiego. Obecnie uprawiany w wielu krajach Europy i Ameryki, również w Polsce.

Dzięki swojemu silnemu aromatowi i walorom smakowym tymianek jest używany w kuchni. Jednak jest to też roślina o właściwościach prozdrowotnych. Stosowany w lecznictwie tymianek ma działanie: wykrztuśne, przeciwbakteryjne, grzybobójcze, rozkurczowe, przeciwzapalne, napotne, uspakajające, regulujące trawienie, wzmacniające, ściągające, tonizujące, a także gojące rany.

Tymianek wyróżnia się właściwościami leczniczymi dzięki obecności różnych składników aktywnych i olejków eterycznych. Jest bogaty w flawonoidy i przeciwutleniacze fenolowe taki jak np. zeaksantyna, luteina, tymonina. Tymianek zawiera witaminy z grypy B, A, C. Liście zawierają składniki mineralne: potas, żelazo, wapń, mangan, magnez i selen. Głównym składnikiem aktywnym olejku tymiankowego jest tymol – odpowiada za dużej mierze za działanie przeciwutleniające tymianku.

Tymianek ma zastosowanie wewnętrzne. Używa się go w przypadku nieżytu górnych dróg oddechowych, zapaleniu oskrzeli i krztuścu. Pomaga łagodzić kaszel, zmniejsza jego nasilenie i długość trwania.

Medycyna ludowa zaleca tę roślinę również do użytku zewnętrznego. W tym przypadku tymianek jest pomocny w terapii dolegliwości reumatycznych, problemów skórnych, stanów zapalnych jamy ustnej oraz gardła. Wewnętrznie stosowany jest również w leczeniu miażdżycy i hiperlipidemii, przepłukiwaniu dróg moczowych, braku apetytu i uczuciu pełności.

Składniki zawarte w tymianku działają przeciwdrobnoustrojowo, antyseptycznie i przeciwzapalnie, dzięki czemu wspomagają leczenie kaszlu. Do wskazań stosowania tymianku należą różne schorzenia powodujące ten objaw, m.in. przeziębienie, grypa zapalenie oskrzeli, krztusiec, ból gardła. Tymianek można z powodzeniem stosować przy infekcjach dróg oddechowych. Jak? Jest kilka możliwości. Na kaszel tymianek można przyjmować w formie syropu, naparów lub inhalacji.

Przepis na kaszel z tymianku łatwo przygotować. Dzięki dodatkowi miodu jest jeszcze skuteczniejszy w łagodzeniu tego objawu (przeczytaj: miód na kaszel).

Olejek tymiankowy możemy wykorzystać do sporządzenia inhalacji. W tym celu do gorącej wody wlewamy nie więcej niż 2 krople olejku i wdychamy. Pomaga w zapaleniu oskrzeli, suchym kaszlu, astmie i katarze.

Przy schorzeniach dróg oddechowych ziele tymianku jest stosowane również jako napar do picia lub w mieszankach ziołowych na kaszel. Dawka dzienna wynosi 10 g.

W stanach zapalnych gardła, krtani, migdałków i jamy ustnej możemy sporządzić napar do płukania. Do 100 ml ciepłej wody dodajemy 5 g ziela tymianku.

Olejek eteryczny nie może być stosowany przez kobiety w ciąży ani osoby z poważnymi dolegliwościami serca. Zażywanie tymianku w znacznej ilości jest odradzane w przypadku kobiet ciężarnych, gdyż ziele to może stymulować skurcze macicy. Niewielka ilość tymianku jest bezpieczna. Niewskazane jest długotrwałe stosowanie olejków w formie kąpieli lub nacierania dużych partii ciała. Tymol bowiem łatwo przenika przez skórę.

Tymianek ma wiele zastosować w ziołolecznictwie. Na poprawę ukrwienia w dolegliwościach reumatycznych może pomóc wymieszane 10 ml olejku tymiankowego z 90 ml oleju z kiełków pszenicy albo 40% alkoholem. Chore miejsca nacieramy sporządzoną mieszanką. Napar z tymianku wraz z olejem z oliwek można użyć w postaci okładów na rany, ale również na miejsca po ukąszeniu owadów.

Tymianek działa korzystnie też na włosy. Ziele tymianku wchodzi w skład płukanek (odżywek) do włosów – płukanki zyskują dzięki temu działanie bakteriobójcze i przeciwgrzybiczne. Dezynfekuje, oczyszcza i odmładza skórę głowy. Zapobiega łupieżowi, wzmacnia włosy, pobudza ich wzrost i zapobiega wypadaniu.