Tymianek wykorzystywany jest przede wszystkim jako popularna przyprawa. Okazuje się, że oprócz walorów smakowych posiada również mniej znane, ale chętnie wykorzystywane właściwości prozdrowotne.

Wzmianki o początkach stosowania tymianku w medycynie naturalnej pochodzą już ze starożytnego Egiptu. W dzisiejszych czasach, w dobie leków i gotowych preparatów, korzystny wpływ tymianku na zdrowie pozostaje niedoceniony. A szkoda, bo ziele jest silnym środkiem wykrzuśnym. Zawarte w tymianku związki posiadają zdolność wzmagania ruchu rzęsek pokrywających nabłonek górnych dróg oddechowych, co powoduje rozkurcz mięśni gładkich i ułatwia odkrztuszanie. Ponadto posiada silne działanie bakterio- i grzybobójcze, co w połączeniu z ułatwianiem usuwania śluzu czyni tymianek idealnym środkiem wspomagającym leczenie infekcji górnych dróg oddechowych. Dotyczy to w szczególności stanów nieżytu gardła i krtani, kłopotach z odkrztuszaniem, nadmiernym wysuszeniem błon śluzowych oraz tzw. suchym kaszlu.