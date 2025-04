Każdy rodzaj masażu ma swoje określone zadanie. Który będzie najlepszy dla ciebie – leczniczy czy egzotyczny. Z użyciem chińskiej bańki, gorących kamieni, a może morskich muszli, Wykonywany rękami czy stopami?



Jaki cel, taki masaż

Masaże to największa grupa zabiegów kosmetycznych. Dzielą się na trzy podstawowe rodzaje w zależności od tego, jakich efektów oczekujesz.

Masaże lecznicze

Służą poprawie kondycji zdrowotnej. Są dość intensywne, czasami nawet bardzo mocne. Wykonują je rehabilitanci i fizjoterapeuci. Warto z nich korzystać, gdy masz kłopoty z kręgosłupem lub częste migreny.

Masaże kosmetyczne

Poprawiają wygląd skóry i figury. Często są integralną częścią zabiegów kosmetycznych na ciało. Wykonuje się je ręcznie, z użyciem akcesoriów lub urządzeń. Są delikatne, związane z nakładaniem aktywnych kosmetyków, błot, masek i skondensowanych olejków, a nawet czekolady czy miodu. Po masażu kosmetycznym Twoja skóra będzie gładsza, bardziej nawilżona.

Masaże relaksacyjne

Ich podstawowym zadaniem jest rozluźnienie ciała i wprowadzenie Cię w stan relaksu. Poprawiają też kondycję skóry. Najczęściej mają egzotyczne pochodzenie. Wtedy towarzyszy im odpowiednia muzyka, aromaterapia i rekwizyty. Ważne jest tu tworzenie atmosfery służącej odprężeniu i relaksowi. Masaże mogą spełniać kilka funkcji jednocześnie — masaż tybetański, choć leczy, w łagodnej wersji może też relaksować. Masaż stemplami, choć ściśle kosmetyczny, jest także wyjątkowo odprężający.

Przygotowania i oczekiwania

- Dostaniesz szlafrok lub duży ręcznik, jednorazową bieliznę i kapcie.

- Przed położeniem się na łóżku możesz wziąć prysznic. Zwłaszcza jeśli przyszłaś na masaż prosto ze spaceru lub z pracy.

- Masażysta okryje Cię ręcznikiem, który podczas pracy będzie przesuwał na różne partie ciała.

- Możesz się spodziewać pomiaru ciśnienia.

- Zgłoś masażyście swoje problemy zdrowotne – powiedz, na co jesteś uczulona, poinformuj o bliznach i ewentualnych chorobach, takich jak: nadciśnienie, anemia, cukrzyca, choroby skóry.

- Jeśli dotyk jest bolesny lub zbyt silny, nie krępuj się o tym mówić.

- Pytaj o wszystko, co Cię interesuje – np. przebieg masażu, używane kosmetyki.

- Na zakończenie masażysta prawdopodobnie zaproponuje Ci szklankę wody lub soku. Wypij. Masaż, choć przyjemny, jest wysiłkiem dla organizmu.

Masaże podstawowe

Klasyczny. To masaż pleców lub całego ciała. Może być dosyć intensywny — wszystko zależy od Twoich preferencji i Twojego masażysty (ustal z nim siłę nacisku). Jeśli wykonywany jest przez superfachowca, może mieć zalety masażu leczniczego (połączonego z rozciąganiem mięśni, ustawianiem kręgów itd.). Najczęściej masażysta zwraca uwagę na dokładne rozmasowanie karku — tam „gromadzi” się stres.

Korzyści: Nawilżona skóra, rozluźnione mięśnie.

Dla kogo? Dla osób, które nie wiedzą, na co się zdecydować; to wersja basic wszystkich masaży.



Refleksologiczny. To masaż polegający na ucisku punktów refleksologicznych na ciele, którym przypisane są według specjalnej „mapy” różne organy. Najpopularniejszy jest masaż refleksologiczny stóp (na ich podeszwach są receptory, od których zależy praca wszystkich narządów). Dużym powodzeniem cieszy się też masaż refleksologiczny twarzy. Wykwalifikowany masażysta, uciskając punkty refleksologiczne, bezbłędnie rozpozna Twoje dolegliwości — w miejscu nadzorującym dany organ można wyczuć grudki przypominające w dotyku mikrokryształki soli. „Leczenie” polega na tak intensywnym rozmasowaniu tych miejsc, aby kryształki zniknęły. Według medycyny Wschodu masaż refleksologiczny odblokowuje kanały energii przepływającej przez poszczególne organy, poprawiając ich dokrwienie i dotlenienie. W miejscach „chorych” masaż może być bolesny.

Efekty: Poprawa samopoczucia, choć w pierwszej chwili możesz spodziewać się spadku formy. Z łóżka wstaje się z uczuciem oszołomienia. Masaż idealnie „zdejmuje” z twarzy opuchnięcia i ślady zmęczenia.

Skutki uboczne: Możesz mieć nieznacznie podwyższoną temperaturę.

Dla kogo? Dla tych, którzy skarżą się na niegroźne, ale nawracające, dolegliwości (zaparcia, lekkie bóle głowy, katar) lub chcą być w nietypowy sposób zdiagnozowani.

Drenaż limfatyczny. To specyficzny uciskowy masaż dolnych partii ciała, którego zadaniem jest usprawnienie krążenia limfy i przepchnięcie jej do węzłów chłonnych. Taki masaż ma charakter regularnych pulsacyjnych ucisków w kierunku od kostek u nóg aż do bioder. Najczęściej wykonywany jest ręcznie, ale może być też przeprowadzony w specjalnych rękawach „przepompowujących” limfę pod ciśnieniem.

Efekty: Lżejsze nogi, ładniejsza „odtruta” skóra, spadek wagi (w wyniku odwodnienia).

Skutki uboczne: Potrzeba częstszego korzystania z toalety (z powodu przyspieszonej filtracji).

Dla kogo? Dla osób, które mają tendencję do zatrzymywania wody. Także dla tych, które zaczynają dietę odchudzającą. Uwalniające się wówczas szkodliwe związki ketonowe są szybciej usuwane z organizmu.

Częściowe

Masaż głowy. Polega na uciskaniu różnych punktów na głowie, która jest dobrze ukrwiona i bardzo wrażliwa na dotyk. Rzadko wykonuje się go jako osobny zabieg, raczej stanowi część innych zabiegów. Firma Thalgo do masażu głowy używa specjalnie skonstruowanej kapsuły.

Efekty: Totalny relaks.

Dla kogo? Idealny dla osób, które dobrze reagują na dotyk włosów i skóry głowy.

Masaż stóp. To najczęściej masaż refleksologiczny, czyli ucisk receptorów na stopach. Może być bolesny, ale z reguły ma działanie relaksacyjne.

Efekty: Rozluźnienie, odprężenie.

Dla kogo? Dla tych, którzy odczuwają bolesność nóg, są rozdrażnieni i podenerwowani.



Masaż twarzy. Towarzyszy prawie każdemu zabiegowi kosmetycznemu. Najczęściej jest delikatny, ale może zawierać też elementy ucisku. Najmocniejszym z nam znanych jest liftingujący Thalgolift firmy Thalgo.

Efekty: Ładna, napięta, wygładzona skóra.

Dla kogo? Dla osób z wyraźnym zmęczeniem rysującym się na twarzy.



Egzotyczne

Mau-ri. To połączenie sztuki masażu i tańca. Jedna z najstarszych technik leczniczych, stosowana w Nowej Zelandii przez maoryskich kapłanów kahunów. Masaż przeprowadzany jest dłońmi i całymi rękami łącznie z przedramieniem i ramieniem. Masażysta wykonuje płynne taneczne ruchy

w rytm obrzędowej muzyki. Towarzyszą mu gesty taneczne. Masowane jest całe ciało, od stóp po czubek głowy (także dłonie, a nawet uszy). Masaż ma przywracać właściwy przepływ energii w ciele, uwalniać od stresów i napięć. Wykonuje się go z użyciem pachnących egzotycznych olejków.

Efekty: Rozgrzanie ciała, zastrzyk dobrej energii.

Dla kogo? Dla każdego, kto lubi atmosferę tańca i magii oraz dosyć mocny ucisk. Wskazane jest rozebranie się do naga. Oczywiście masażysta okrywa Twoje ciało ręcznikiem. Sam masuje ubrany w chustę.



Lomi-lomi. Dokładnie oznacza hawajski taniec wykonywany w świątyniach lomi lomi, któremu towarzyszyły pieśni, modlitwy i kąpiele w wywarach z ziół. Słowo lomi po hawajsku oznacza dotyk miękką łapą zadowolonego kota — w rzeczywistości masażysta masuje całe ciało miękkimi i płynnymi ruchami. Jego gesty są pełne czułości, głaszcze Cię tak, jak dotyka się małe dziecko. Towarzyszy temu hawajska radosna muzyka (nie zdziw się, jeśli masażysta będzie śpiewał). Ideą tego masażu jest przekazywanie sobie nawzajem dobrej energii.

Efekty: Fantastyczny nastrój, rozmasowane napięcia mięśniowe w karku, plecach, nogach.

Dla kogo? Dla osób niemających oporów przed dotykiem, który tu jest bardziej czuły niż podczas innych masaży.

Ajurwedyjski. Każdy zabieg ajurwedyjski rozpoczyna się ręcznym masażem głowy i pleców (masowana osoba siedzi). Jego główną filozofią jest wyrównanie poziomów energii życiowej w Twoim ciele. Najciekawszą formą masażu jest padaabhayanga – masaż wykonywany stopami. Osoba masowana leży na materacu na podłodze, natomiast masażysta balansuje nad nią, trzymając się liny umocowanej przy suficie. Wykonuje stopami płynne posuwiste ruchy. Stopami można uciskać punkty energetyczne z większą siłą niż dłońmi.

Efekty: Rozluźnienie mięśni.

Dla kogo? Dla osób, które nie boją się nowych doznań, lubią mocny dotyk, mają napięte mięśnie karku.



Tybetański. To bardzo mocny masaż leczniczy zapobiegający wadom postawy. Tybetańczycy uważają, że bardzo dużo dolegliwości ma źródło w układzie kostnym i obręczy miednicy. Jeśli coś jest z nią nie tak (jest unieruchomiona, zablokowana), zaczynamy odczuwać bóle kręgosłupa. Powodem takich dolegliwości może być coś tak błahego, jak zakładanie nogi na nogę. Przeszkolony masażysta masuje ciało dłońmi i przedramionami. Wykonuje też elementy nastawiania kości miednicy — przez przyginanie i odwodzenie nóg. Najbardziej bolesne są głębokie punktowe uciski w obrębie obręczy miednicy i w okolicy łopatek (tam mieszczą się punkty odblokowujące nasz aparat ruchu).

Efekty: Pozbycie się bólów kręgosłupa (jeśli nie są one efektem zmian zwyrodnieniowych), lepsza postawa.

Dla kogo? Dla każdego, kto ma problemy z kręgosłupem.



Tajski. To masaż leczniczy. Wykonywany jest przedramionami, ma dosyć dużą siłę nacisku. Może być bolesny. Jego głównym zadaniem jest usuwanie napięcia z obręczy barkowo-szyjnej – tam najczęściej kumuluje się stres. Masażysta może używać także siły kolan i łokci. Jedyny delikatny element to akupunktura głowy i rozcieranie płatków uszu.

Efekty: Będziesz miała wrażenie, że jesteś lżejsza i bardziej wyprostowana – to wynik rozmasowania mięśni karku.

Dla kogo? Dla osób zestresowanych i zapracowanych (zwłaszcza siedzących przed komputerem), także dla tych, które skarżą się na dolegliwości kręgosłupa, drętwienie barku, bolesne przykurcze szyi.



Shiatsu. To masaż, w którym korzysta się z japońskiej techniki uciskania punktów energetycznych rozmieszczonych na całym ciele (na twarzy, głowie, pod obojczykami, na mostku). Ucisk jest dosyć mocny i ukierunkowany, jednak nie sprawia bólu. Efekty są jeszcze większe, jeśli wspomaga się je specjalną techniką oddechową – masażysta powie Ci, kiedy brać oddech, a kiedy wypuszczać powietrze. Wtedy stymulacja przepływu energii jest jeszcze większa.

Efekty: Będziesz miała więcej energii.

Efekty uboczne: Może Cię po nim boleć głowa.

Dla kogo? Dla osób, które mają kłopoty z krążeniem.

Z akcesoriami

Masaż stemplami. Choć nosi nazwę masażu, to jest właściwie głaskaniem skóry. Stemple są wbrew nazwie miękkie i przyjemne — to płócienne lub jedwabne woreczki wypełnione ryżem. Zanurza się je w rozgrzanej oliwie i masuje nimi ciało, od stóp aż do karku. Powtarza się sekwencję powolnych płynnych ruchów.

Efekty: Rozgrzanie nie tylko skóry, ale całego ciała, relaks.

Efekty uboczne: Senność.

Dla kogo? Dla osób bardzo wrażliwych na dotyk, które często marzną, są zestresowane, mają problemy z krążeniem.



Masaż gorącymi kamieniami. Ten meksykański zabieg może mieć dwie wersje: pobudzającą i relaksującą. Różnica polega na temperaturze, do której podgrzewa się kamienie. W wersji klasycznej wygląda to tak, że kosmetyczka masuje skórę, używając do tego rozgrzanych bazaltowych kamieni (maks. 50 stopni Celsjusza) i ciepłego oleju. Gorące kamienie umieszcza też w głównych punktach energetycznych Twojego ciała. Czasami w przerwach między masowaniem ciała układa zimne marmurowe kamienie w punktach wymagających chłodzenia, np. na czole. Każdy zabieg z użyciem kamieni może mieć przebiegać inaczej.

Efekty: Poprawa kondycji skóry, rozgrzanie ciała, relaks.

Dla kogo? Dla osób, które lubią powolne rytuały.



Masaż muszlami. Przebiega podobnie jak zabieg za pomocą kamieni, ale muszle nie są rozgrzewane. Najlepiej nadają się do masowania gładkie muszelki omułków, które dobrze ślizgają się po olejku. Te formy masażu zawsze dają bardziej zmysłowe doznania.

Efekty: Wygładzona, ukojona skóra, relaks.

Dla kogo? Dla wszystkich, którzy lubią zabawę i magię, mają ochotę spróbować czegoś interesującego.

