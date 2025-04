Arteterapia, czyli sztuka i terapia

Arteterapia, jak sama nazwa wskazuje, bazuje na dwóch równoważnych elementach: sztuce i terapii. Wbrew pozorom jednak osoba podejmująca arteterapię nie musi posiadać ani zdolności artystycznych, ani wcześniejszych doświadczeń związanych ze sztuką.

Jak to działa?

Ogromnym plusem arteterapii jest to, że pozwala pacjentom wyrażać tłumione uczucia, wyzbyć się poczucia winy oraz pozbyć się uczucia wrogości – wszystko to dzięki temu, że udostępnia niewerbalne środki wyrażania myśli.

Terapeuta pomaga choremu zrozumieć i uświadomić sobie przekazy zawarte w swoich pracach. Wydobywa na światło dzienne nieuświadomione wcześniej uczucia frustracji wściekłości lub zagubienia – dzięki temu chory może rozpocząć z nimi konstruktywną walkę.

Jak duży jest postęp pacjenta?

Fizjoterapeuta ma możliwość porównania prac chorego przed zastosowaniem arteterapii i po jej zakończeniu – w ten sposób możliwa jest ocena jego postępu.

Pomoc także w rodzinie

Arteterapia zastosowana w środowisku rodzinnym pomaga rozwiązywać problemy wywołane nieprawidłową relacją pomiędzy jej członkami.

Materiały wykorzystywane do arteterapii muszą być wykonane z materiałów nietoksycznych – zwłaszcza, jeśli dostęp do nich mają dzieci! Osoby cierpiące na alergię muszą zwracać szczególną uwagę na skład rozpuszczalników i farb!

Artykuł został opracowany na podstawie „Domowej Encyklopedii Zdrowia” Reader’s Digest.

