Na ugryzienie komara warto stosować domowe sposoby. Bywają równie skuteczne jak środki z apteki, oczywiście jeśli nie masz uczulenia na komary. Poniżej znajdziesz same sprawdzone domowe sposoby na ukąszenia komarów.

Spis treści:

Domowe sposoby mogą zmniejszyć swędzenie i niewielki obrzęk po ukąszeniu komara. Takie objawy są wynikiem działania śliny owada, którą wstrzykuje on w skórę w trakcie ugryzienia, aby zapobiec krzepnięciu krwi. Zawiera ona białka wywołujące odpowiedź układu immunologicznego człowieka. W rezultacie pojawiają się swędzące bąble. Większość odczynów po ukąszeniu komara samoistnie znika w ciągu kilku dni. Warto jednak łagodzić objawy, ponieważ drapanie może prowadzić do infekcji lub powstania rany i dłuższego gojenia się miejsca po ugryzieniu. Oto co pomaga.

Potrzyj swędzące miejsce wewnętrzną stroną skórki banana, a w ciągu kilku minut poczujesz ulgę. Dodatkowy plus – skóra po takim zabiegu pięknie pachnie.

Zmieszaj proszek do pieczenia z niewielką ilością wody, tworząc pastę. Posmaruj nią miejsce ukąszenia i zostaw do wyschnięcia. Po około 10 minutach możesz zmyć pastę i cieszyć się wolnością od uciążliwego swędzenia. To sprawdzony sposób na ugryzienie komara. Zamiast proszku do pieczenia możesz użyć sody oczyszczonej. Przeczytaj: Na co pomagają okłady z sody?

Stosowanie ciepła może na pewien czas złagodzić swędzenie, chociaż według lekarzy do tego sposobu lepiej podejść ostrożnie. Ciepło może bowiem zwiększać obrzęk i stan zapalny. Jeśli chcesz wypróbować ten domowy sposób na ukąszenie komara, rozgrzej łyżkę pod ciepłą wodą z kranu, a następnie przyłóż do swędzącego miejsca. Ciepło pomoże zneutralizować ślinę komara, która powoduje powstawanie swędzących, czerwonych bąbli.

Sól gorzka skutecznie radzi sobie z ukąszeniami owadów. Szczególnie dobrze sprawdza się, gdy ugryzień jest dużo – wystarczy dosypać trochę soli (do kupienia w aptece za kilka złotych) do kąpieli w wannie.

Ostudzoną torebkę czarnej lub zielonej herbaty (lub liście zawinięte np. w ligninę, jeśli pijesz herbatę liściastą) przyłóż do swędzącego miejsca i lekko przyciśnij. Herbata złagodzi działanie związków zawartych w ślinie komara i zlikwiduje uczucie swędzenia.

Zimno jest dobrym środkiem na stan zapalny i swędzenie. Dlatego możesz owiniętą w torebkę i np. ścierkę kostkę lodu przykładać w miejsce po ugryzieniu komara. Wystarczy przykładać chłodny okład przez około 1-5 minut kilka razy dziennie. Pamiętaj, aby nie przykładać lody bezpośrednio na skórę, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

Nawilż wacik, gazę lub niewielką ściereczkę odrobiną octu jabłkowego i przyciśnij do swędzącego miejsca. Dzięki swoim właściwościom ocet jabłkowy skutecznie niweluje nieprzyjemne dolegliwości po ukąszeniu komara.

Uciskaj przez 10 sekund miejsce po ukąszeniu komara, żeby zmniejszyć nieprzyjemne swędzenie.

Kolejnym domowym sposobem na ukąszenie komara jest smarowanie miodem. Miód działa przeciwzapalnie i przeciwdrobnoustrojowo, a także przyspiesza gojenie. Posmaruj cienką warstwą swędzące miejsce.

Przyłóż do swędzącego miejsca plaster cebuli. Jej sok przeciwdziała podrażnieniu i pieczeniu, a do tego ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Okład pozostaw na kilka minut, następnie umyj skórę wodą.

Te aromatyczne przyprawy sprawdzą się nie tylko w kuchni, ale też w domowej apteczce. Łagodzą stan zapalny i podrażnienie, a także działają przeciwinfekcyjnie. Aby złagodzić swędzenie po ukąszeniu komara, łyżkę suszonych ziół zalej 100 ml wrzątku i zaparzaj 5-10 minut pod przykryciem. Ostudzonym naparem przetrzyj swędzące miejsce. Jeżeli poczujesz nasilenie objawów, przerwij zabieg i umyj skórę wodą z mydłem.

Jeżeli domowe środki nie dają ulgi, należy sięgnąć po preparaty przeciwhistaminowe dostępne w aptekach. Łagodzą świąd, zmniejszają obrzęk i stan zapalny.

Aby w przyszłości uniknąć bolesnego pogryzienia przez komary, warto się przed nimi zabezpieczyć, sprawdź: domowe sposoby na komary. Warto także zainwestować w preparaty odstraszające te owady.