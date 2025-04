Układ immunologiczny (odpornościowy) odpowiada za wyszukiwanie i niszczenie bakterii oraz wirusów, zdeterminowanych do zaatakowania twojego organizmu i wywołania choroby. Działanie takie nazywamy funcją obserwacyjną układu odpornościowego.

Układ odpornościowy u większości ludzi ulega załamaniu na skutek przewlekłego, niezrównoważonego stresu w połączeniu ze złym odżywianiem się. Stres pozbawia organizm witaminy C, witamin z grupy B oraz minerałów takich jak magnez, dzięki którym układ immunologiczny jest silny.



Dieta

Dieta jogicznej terapii żywieniowej jest naturalnym środkiem wzmacniającym układ odpornościowy. W ramach tej diety podstawowymi rodzajami żywności, które pomagają wzmacniać układ odpornościowy, są czosnek, cebula i imbir. Wzbogać o nie przepis na fasolkę mung z ryżem (zobacz rozdział 8.) oraz wiele innych posiłków, jeśli możesz.

Doskonały wpływ na układ immunologiczny mają też wszystkie świeże warzywa oraz owoce. Ponadto pamiętaj, by jeść chińskie grzyby shiitake, enokidake, maitake oraz boczniaki ostrygowate, które znane są ze wzmacniania układu odpornościowego.

Suplementy oraz specyficzne środki odżywcze



Wszyscy powinniśmy przyjmować multiwitaminę oraz suplementy minerałowe o wysokiej skuteczności. Poza tym zalecam stosowanie następujących środków odżywczych na wzmocnienie układu immunologicznego:

Witamina C: 3000 do 10000 mg dziennie - chroni przed infekcjami.



MGN3: 3 gramy dziennie. MGN3 jest stosunkowo nowym produktem z otrębów ryżowych, który znacznie wzmacnia układ odpornościowy przez zwiększanie aktywności “komórek-zabójców”. Chociaż przede wszystkim jest stosowany do leczenia raka i AIDS, wiele ludzi wykorzystuje go do wsparcia układu odpornościowego.

Zioła

Echinacea: 500 do 1000 mg trzy razy dziennie. Echinacea jest naturalnym antybiotykiem. W sprzedaży występuje w formie ekstraktu płynnego lub kapsułek. Jest szczególnie skuteczna, gdy używamy jej w połączeniu z witaminą C.



Żeń-szeń: 250 do 500 mg dziennie w celu zwiększenia energii i odporności. Żeń-szeń jest szczególnie skuteczny podczas rekonwalescencji po przebytej chorobie.



Pycnogenol: 100 mg dziennie w celu wzmocnienia układu odpornościowego.



Soki

Antyutleniacz plus

Przepis na 1 porcję

1/2 kubka borówek amerykańskich

1 kiść winogron

1/2 jabłka

Wymyj i osusz wszystkie składniki, a potem wyciśnij z nich sok. Świeże soki najlepiej wypijać w ciągu 2–3 godzin od przygotowania; należy je przechowywać w lodówce.

Borówki amerykańskie, winogrona i jabłka zawierają duże ilości środków odżywczych oraz antyutleniaczy, które wspierają układ immunologiczny.

Śniadanie wzmacniające odporność

Przepis na 1 porcję

5 migdałów lub

5 orzechów pistacjowych lub

5 orzechów nerkowca

1 do 2 łyżeczek świeżego imbiru, obranego, potem startego lub bardzo drobno posiekanego

1/2 łyżeczki oliwy z oliwek extra virgin

1 kubek niskotłuszczowego naturalnego jogurtu

Praż orzechy i imbir w oliwie z oliwek przez 3 minuty, potem dodaj jogurt. Gotuj dalej przez 3 do 5 minut, aż mieszanina stanie się brązowa. Jedz rano jako pierwszy posiłek dnia.

Migdały, orzechy pistacjowe i orzechy nerkowca są źródłem białka i olejów omega-3. Dobre są na szpik kostny, nerwy oraz tkanki układu rozrodczego, wzmacniają pamięć i kreatywność. Imbir jest naturalnym środkiem przeciwzapalnym, a jogurt dostarcza białka i przyspiesza przyswajanie tych środków odżywczych przez tkanki. Potrawa wg tego prastarego przepisu zalecana jest do wspomagania układu odpornościowego, w szczególności w zapobieganiu przeziębieniom i grypie.

Dharma Singh Khalsa

Powyższy artykuł jest fragmentem książki dr. n. med. Dharmy Singha Khalsy "Żywność lekarstwem. Lecznicza książka kucharska.", która ukazała się nakładem wydawnictwa RAVI.