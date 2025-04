Olejki eteryczne pobudzają naturalne siły obronne organizmu i regulują pracę wszystkich narządów wewnętrznych. Dzięki temu mają dobroczynny wpływ na nasze ciało i emocje.

1. W jaki sposób je stosować?

Z dobrodziejstw aromaterapii możesz korzystać na wiele sposobów:

- inhalacje – przynoszą ulgę przy katarze i bólu gardła. Do naczynia z gorącą wodę wlej 3–5 kropli wybranych olejków. Pochyl się i nakryj głowę ręcznikiem i przez 5 minut wdychaj opary;



- kąpiele z olejkami – bywają pomocne przy bólach stawów i mięśni, zdenerwowaniu, zmęczeniu i bezsenności. Na pełną wannę stosuj 5–10 kropli olejków (cytrusowych – 2–4 kropli). Zanim dodasz je do wody, wymieszaj je z 2 łyżkami miodu. Podczas kąpieli nie należy stosować preparatów do mycia ani płynów do kąpieli, dlatego wcześniej weź prysznic. Kąpiel powinna trwać do 20 minut. Po wyjściu z wanny nie opłukuj ciała, tylko wytrzyj się;

- kominek aromaterapeutyczny – to najwygodniejszy sposób aromaterapii. Skorzystaj z niego w chwilach stresu, przy bólach głowy. W małym pomieszczeniu stosuj do 3 kropi olejku na łyżkę stołową wody, w większym 6–10.



2. Z umiarem i rozwagą

Olejki eteryczne mają duże stężenie i niewłaściwie użyte mogą zaszkodzić. By tego uniknąć:

- nie stosuj olejków w nierozcieńczonej formie na skórę;

- nie przekraczaj zaleconej dawki;

- nie mieszaj więcej niż 5 olejków;

- nie stosuj przez długi czas tego samego olejku;

- zanim pierwszy raz wypróbujesz nowy olejek eteryczny, wykonaj test alergiczny – rozpuść kroplę olejku w łyżce oleju roślinnego i posmaruj skórę za uchem.

Nasz miniprzewodnik

Podpowiadamy, które olejki stosować, na jakie dolegliwości

Przeziębienie

eukaliptusowy, lawendowy, sosnowy, anyżowy, tymiankowy, goździkowy, z mięty pieprzowej, rumiankowy

Bóle głowy

lawendowy, goździkowy, majerankowy, rumiankowy – gdy ból głowy jest spowodowany stresem; z mięty pieprzowej, eukaliptusowy – przy bólu spowodowanym zapaleniem zatok przynosowych



Zmęczenie

rozmarynowy, bazyliowy, pomarańczowy, cytrynowy, bergamotowy

Zdenerwowanie

geraniowy, lawendowy, neroli, paczulowy, rumiankowy, bergamotowy

Bezsenność

różany, jałowcowy, lawendowy, majerankowy, mandarynkowy, rumiankowy, tymiankowy

Zmienne nastroje

np. przed miesiączką, w okresie menopauzy – z szałwii muszkatołowej, bergamotowy, jaśminowy, geraniowy, różany, z mięty pieprzowej

Bóle stawów

jałowcowy, cyprysowy, rozmarynowy, goździkowy, eukaliptusowy

Bóle mięśni

rumiankowy, lawendowy, jałowcowy, z drzewa sandałowego, rozmarynowy

Nudności

lawendowy – gdy przyczyną dolegliwości jest stres, miętowy – przy chorobie lokomocyjnej

Niskie ciśnienie

rozmarynowy, miętowy, tymiankowy – likwidują nadmierną senność spowodowaną niskim ciśnieniem

Kurzajki, wypryski

z drzewa herbacianego, bergamotowy, geraniowy jałowcowy