Na czym polega homeopatia?

Homeopatia, w przeciwieństwie do medycyny konwencjonalnej, nie leczy schorzenia, lecz chorego pacjenta. Czym jest choroba według homeopatów? Na czym polega leczenie homeopatyczne? Kiedy homeopatia pomaga? Jak długo trwa kuracja? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Jak powstają leki homeopatyczne?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, na jakich zasadach opiera się tworzenie preparatów homeopatycznych? Czemu służy wielokrotne wstrząsanie i rozcieńczanie leczniczych substancji? Skąd pozyskiwane są składniki preparatów stosowanych w homeopatii? W jaki sposób leki homeopatyczne wzmacniają siły witalne chorego?

W jaki sposób działa homeopatia?

W poniższym artykule prezentujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące homeopatii. Czy homeopatia okaże się skuteczna u pacjentów nastawionych sceptycznie do tej metody? Jak często można przyjmować leki homeopatyczne? Czym preparaty homeopatyczne różnią się od zwykłych lekarstw? Czy podczas kuracji należy obawiać się działań niepożądanych?

Czy mogę leczyć się sam?

Preparaty homeopatyczne często są przepisywane bez gruntownej wiedzy na temat tej metody leczenia. Terapia może wówczas nie przynieść oczekiwanego skutku w postaci powrotu do zdrowia. Dlaczego lepiej korzystać z leków homeopatycznych pod okiem doświadczonego homeopaty, niż podejmować samodzielne próby leczenia? Klasyczna homeopatia jest bardzo obszerną dziedziną. Czy istnieją inne rodzaje homeopatii? Kiedy pogorszenie stanu zdrowia świadczy o postępach w leczeniu? Czym jest antydot? Odpowiedzi na nurtujące cię pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem leczenia?

Ile kosztują leki homeopatyczne? Dlaczego tak istotna jest wstępna rozmowa z homeopatą? Czy preparaty homeopatyczne można łączyć, czy lepiej stosować je oddzielnie? Czy używki wpływają na skuteczność terapii? Kiedy nie powinno się stosować homeopatii? W poniższym artykule odpowiadamy na wszystkie pytania.

Homeopatia = oszustwo?

Uczeni mówią, że homeopatia to tylko efekt placebo, a coś takiego jak "pamięć wody" nie istnieje. Naczelna Izba Lekarska krytycznie odnosi się do lekarzy przepisujących pacjentom preparaty homeopatyczne i podkreśla, że takie działanie powinno się uważać za błąd w sztuce lekarskiej. Jakie są podstawy do takich osądów? Czy homeopatia to cudowna metoda leczenia czy zwyczajne oszustwo? Polecamy poniższy artykuł.

Lekarz o homeopatii

A co o homeopatii sądzą lekarze? Zwalczają czy chwalą tę metodę leczenia? Czy homeopatia może uzdrawiać? Jak działa? Jak produkuje się preparaty homeopatyczne? Czy mogą być szkodliwe? Na te pytania odpowiada lekarz.

