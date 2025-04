Jakie naczynie wybrać do parzenia herbaty?

Dla wielu Polaków picie herbaty to codzienny rytuał. Najczęściej sięgamy po tę ekspresową w torebkach, ponieważ są wygodne w użyciu. Jednak wielu z nas zapomina, że herbata liściasta jest dużo bardziej aromatyczna, smaczna i przede wszystkim zdrowsza.

Na Polskim rynku co chwila pojawiają się nowe akcesoria służące do parzenia herbaty. Które wybrać, by cieszyć się idealnie przygotowaną esencją?

Imbryk

Parzenie herbaty w imbryku jest chyba najbardziej popularną i najczęściej stosowaną metodą. Jej zaletą jest przede wszystkim prostota – liście wsypujemy do imbryka, a następnie zalewamy wodą i czekamy.

Niestety to naczynie posiada także wady: nie możemy przerwać parzenia w odpowiednim momencie (po 3-5 minutach od zalania), przez co esencja może być niesmaczna i za mocna. Ponadto nie wszystkie fusy opadają na dno, co powoduje dyskomfort przy piciu napoju.

Przy wyborze imbryka warto zwrócić uwagę na to, by dzióbek był odpowiednio wyprofilowany – inaczej możemy mieć trudności przy nalewaniu herbaty do filiżanek.

Najlepiej wybrać imbryk porcelanowy lub szklany. Te materiały nie zmieniają smaku naparu i nie będą mieszały aromatów z poprzedniego parzenia (jak może się zdarzyć w przypadku naczyń glinianych bądź ceramicznych).

Zaparzacz do herbaty

Jest to dzbanuszek podobny do imbryka, ale z dużym sitkiem, które nie ogranicza zaparzanych liści, pozwala im się rozwinąć i oddać cały aromat. Jest bardzo prosty w obsłudze, jednakże wadą tej metody zaparzania może okazać się czyszczenie sitka.

Alternatywą jest tutaj specjalne dziurkowana „łyżeczka”. Urządzenie to zdecydowanie ułatwia proces parzenia herbaty lub innych ziół. Do takiej łyżeczki wsypujemy odpowiednią porcję suszu, następnie zamykamy ją, wstawiamy do kubka lub filiżanki, zalewamy wodą, a gdy chcemy zakończyć parzenie – po prostu wyjmujemy.

Tego rodzaju łyżeczki czy sitka na łańcuszkach możemy znaleźć w różnych formach i kształtach.

Kubek z sitkiem

Kubków takich bardzo często używa się do parzenia herbaty zielonej. Składa się on z trzech części: kubka, porcelanowego, dziurkowanego zbiorniczka na liście i pokrywki. Ta metoda parzenia herbaty również jest bardzo prosta, a pokrywka pozwala na utrzymanie aromatu w napoju.

Wady mogą pojawić się w przypadku parzenia herbat pylastych – dziurki w zbiorniczku są stosunkowo duże i często zdarza się, że pył i fragmenty łodyżek przedostają się do kubka.

Dwa czajniczki

Ta metoda polega na zaparzeniu herbaty w jednym czajniczku, a następnie odcedzeniu fusów i przelaniu naparu do drugiego naczynia.

Jest to metoda dość pracochłonna. Należy pamiętać, by podgrzać drugi czajniczek przed przelaniem do niego gotowej herbaty. Robi się to, wlewając do niego wcześniej wrzątek.

Ta metoda polecana jest raczej dla profesjonalistów, którzy picie herbaty traktują jak ceremonię.

