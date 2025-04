fot. Fotolia

Pozycje, w których wykonujemy mudry



Najlepszą pozycją do praktykowania mudr jest pozycja nóg w kwiecie lotosu, ale nie jest ona konieczna. Niewątpliwą zaletą mudr jest też fakt, że możemy je wykonywać w każdej sytuacji życiowej:

na spacerze;

podczas podróży;

siedząc na nudnym zebraniu;

podczas oglądania telewizji.

Pozycja w czasie wykonywania mudr nie jest specjalnie istotna. Może to być zarówno pozycja stojąca, siedząca, jak i leżąca, możemy też ćwiczyć w trakcie spacerów. Istotne jest, aby pozycja naszego ciała była symetryczna względem linii środka. Niezmiernie istotne jest również maksymalne rozluźnienie i odprężenie w danym momencie. W pozycji siedzącej oznacza to proste plecy, w jednej linii z szyją i głową oraz równomiernie i pewnie dotykające podłoża stopy.

Jeśli wybieramy pozycję leżącą, należy właściwie przygotować podłoże, tak aby było ono wyrównane i gwarantowało komfort. Jeśli praktykowanie mudr ma potrwać dłużej, warto podłożyć niewielką poduszkę pod głowę, co pozwoli zapobiec nadwyrężeniu karku. Możemy również dodać poduszkę pod kolana lub uda, by odciążyć kręgosłup. Pamiętajmy, że komfort i rozluźniona pozycja są najważniejsze. Wynika to z faktu, że każde napięcie wstrzymuje przepływ energii i nie pozwala na prawidłowe działanie stosowanych mudr.

Jeśli wybierzemy praktykowanie mudr podczas spaceru, najistotniejszy jest spokojny i rytmiczny sposób poruszania się. Jeśli zaś zdecydujemy się na ćwiczenia w pozycji stojącej, należy rozstawić stopy na odległość równą długości naszego ramienia, utrzymywać kolana w stanie rozluźnienia, a palce stóp skierować do przodu.

Aby zintensyfikować efekt mudr, możemy wykonywać je w siedzącej pozycji medytacyjnej (kwiat lotosu).

W czasie wykonywania mudr istotne jest wybranie nie tylko odpowiedniej dla siebie pozycji, lecz także miejsca. Chodzi o to, by czuć się w nim bezpiecznie i komfortowo oraz aby atmosfera miejsca nie zakłócała nam praktyki. Jeśli zachodzi taka potrzeba, ważne jest, by przed rozpoczęciem ćwiczeń uspokoić swoje nerwy, myśli oraz oddech.

Mechanizm działania mudr



Zbadano, że zakończenia nerwowe naszych dłoni (również stóp), zajmują w naszym mózgu znaczny obszar. Jest on dużo większy od tego, który przyporządkowany jest naszym rękom i nogom. Jesteśmy w stanie aktywować te obszary i stymulować pracę naszego mózgu poprzez praktykowanie mudr.

Każdy dotyk palców i układ dłoni powoduje określony, przypisany im efekt. Przez szyję przebiegają połączenia nerwowe rąk, dłoni i palców, dlatego elastyczność naszych dłoni odzwierciedla się w poziomie rozluźnienia tego obszaru. Z tego właśnie powodu ćwiczenia dłoni potrafią zmniejszać napięcie w obszarze szyi i karku. Dłonie i palce bezpośrednio wpływają na nasze serce i płuca. Osoby starsze często nie mogą całkowicie prostować palców: obrazuje to napięcie w obszarze serca i może zapowiadać choroby z nim związane, może być też związane z tendencją do osteoporozy. Przykurcz palców utrudnia także prawidłowe wykonywanie wdechu. W efekcie do płuc dostaje się niedostateczna ilość powietrza, co może powodować zaburzenia pracy całego systemu.

Eksperci zajmujący się układem oddechowym dostrzegają bezpośrednie połączenie pomiędzy naszymi palcami i odpowiadającymi im obszarami płuc. Palce wskazujące i kciuki wpływają na sposób oddychania w aspekcie szczytowej części płuc, palce środkowe – w części środkowej, a palce małe – w obszarze dolnym. Ponadto rozwarcie wszystkich 10 palców powoduje odruch, który objawia się rozszerzeniem układu okolic piersiowej części kręgosłupa, co prowadzi do powiększenia objętości płuc.

Jeden z mistrzów jogi i uzdrowiciel, który przez wiele lat badał efekt mudr na nasz organizm, stwierdził: „Wasze przeznaczenie leży w waszych rękach”. I to dosłownie. I nie chodzi tu jedynie o linie, z których wyczytać można naszą przeszłość i przyszłość. Każdy nasz palec pełni specyficzne dla siebie funkcje w naszym organizmie, dlatego osoby, które wiedzą, jak użyć ukrytą w naszych dłoniach moc, będą w stanie utrzymać zdrowie fizyczne i spokój na poziomie mentalnym.

Odpowiednio manipulując naszymi palcami, możemy wyrównać energię w organizmie. Każdy palec ma swój odpowiednik w jednym z pięciu elementów makrokosmosu.

Kolejno:

kciuk – odpowiednik ognia (słońca);

– odpowiednik ognia (słońca); palec wskazujący – odpowiednik powietrza;

– odpowiednik powietrza; palec środkowy – odpowiednik nieba (eteru);

– odpowiednik nieba (eteru); palec serdeczny – odpowiednik ziemi;

– odpowiednik ziemi; mały palec – odpowiednik wody.

Tradycyjna medycyna hinduska bazuje na obserwacji, iż większość chorób powodowana jest zachwianiem równowagi mikrokosmosu ciała ludzkiego. Może ono wynikać ze złego odżywiania, problemów psychofizycznych oraz psychofizyczno-duchowych. Właściwe ułożenie palców może uruchomić w organizmie siły, które będą w stanie leczyć i przywracać zachwianą równowagę.

Fragment pochodzi z książki „Laryngologia alternatywna” autorstwa E. Kuc (Studio Astropsychologii, 2014). Publikacja za zgodą redakcji. Tytuły, śródtytuły i lead pochodzą od redakcji.