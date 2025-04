Rzepak to roślina uprawiana w naszym klimacie w celu produkcji olejów, pasz. Przepięknie kwitnie na żółto na przełomie kwietnia i maja. Powstały z jego pyłków miód rzepakowy jest jasnej, słomkowej barwy i zawiera cenne substancje lecznicze.

Miód rzepakowy jest miodem wiosennym, bardzo popularnym w naszym kraju i cenionym. W postaci płynnej jest prawie bezbarwny, lekko słomkowy lub jasnożółty z zielonkawym podbarwieniem. Miód z rzepaku bardzo szybko się krystalizuje, przyjmując mazistą („smalcowatą”) konsystencję oraz biało-kremową barwę.

Zapach miodu rzepakowego przypomina woń kwiatów rzepaku, która może być dusząca, a nawet odbierana jako drażniąca. Obróbka cieplna minimalizuje zapach.

Miód rzepakowy w smaku odbiega od znanego wielu osobom miodu lipowego czy akacjowego. Miód ten jest łagodny, ale nieco mdły, przy czym można wyczuć delikatną nutę goryczki. Zbierany jest głównie na przełomie maja i czerwca. Trzeba go przechowywać w szczelnie zamkniętych szklanych naczyniach, gdyż bardzo chłonie wilgoć.

Miód rzepakowy cechuje zawartość flawonoidów, garbniki, olejków eterycznych, biopierwiastków, które mają dobroczynny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie tarczycy oraz śledziony. Miód rzepakowy zawiera także:

Żelazo,

kwasy fenolowe,

potas,

magnez,

witaminy z grupy B,

witaminy z grupy K,

witaminę C.

Miód rzepakowy warto spożywać cały rok, ale z myślą o wsparciu układu krążenia. Pomaga on ustabilizować ciśnienie, regulować pracę serca, stopować rozwój miażdżycy. Jest nieoceniony w zakresie dbania o równowagę metaboliczną oraz samopoczucie. Ma wysoką zawartość glukozy, która nie obciąża wątroby, ale pobudza ją do pracy, dzięki czemu organ ten szybciej pozbywa się zbędnych produktów przemiany materii. Ponadto przyspiesza gojenie się ran.

Miód rzepakowy w odróżnieniu od miodu spadziowego czy miodu gryczanego, nie wykazuje działania antygrypowego ani antybiotycznego, bo nie wzmacnia odporności organizmu w walce z wirusami w okresie jesienno-zimowym. Miód rzepakowy może mieć właściwości bakteriobójcze, ale nie można zaliczyć go do naturalnych antybiotyków. Można jednak podkreślić jego działanie przy schorzeniach i dolegliwościach takich, jak:

Zmęczenie i wyczerpanie. Ze względu na dużą zawartość glukozy i innych cukrów prostych. Miód rzepakowy poleca się w stanach wyczerpania organizmu. Stanowi dobrą „odżywkę regeneracyjną”. Wskazany jest również przy długotrwałej pracy fizycznej i umysłowej .

Ze względu na dużą zawartość glukozy i innych cukrów prostych. Miód rzepakowy poleca się w stanach wyczerpania organizmu. Stanowi dobrą „odżywkę regeneracyjną”. Wskazany jest również . Dolegliwości układu sercowo-naczyniowego . Wzmacnia serce i siłę jego skurczu. Powoduje rozszerzenie naczyń wieńcowych serca, co sprzyja lepszemu dotlenieniu i odżywieniu oraz zapobiega miażdżycy. Obniża i normalizuje ciśnienie tętnicze krwi, a nawet pomaga w uzupełnieniu niedoboru potasu, normującego pracę serca.

. Wzmacnia serce i siłę jego skurczu. Powoduje rozszerzenie naczyń wieńcowych serca, co sprzyja lepszemu dotlenieniu i odżywieniu oraz zapobiega miażdżycy. Obniża i normalizuje ciśnienie tętnicze krwi, a nawet pomaga w uzupełnieniu niedoboru potasu, normującego pracę serca. Schorzenia wątroby i dróg żółciowych. Miód rzepakowy pomaga wątrobie w odtruwaniu organizmu oraz w przemianie tłuszczów. Usprawnia pracę pęcherzyka żółciowego.

Miód rzepakowy pomaga wątrobie w odtruwaniu organizmu oraz w przemianie tłuszczów. Usprawnia pracę pęcherzyka żółciowego. Schorzenia nerek i dróg moczowych. Miód rzepakowy stosuje się pomocniczo w chorobach zapalnych i infekcyjnych nerek, pęcherza i cewki moczowej.

Miód rzepakowy stosuje się pomocniczo w chorobach zapalnych i infekcyjnych nerek, pęcherza i cewki moczowej. Dolegliwości żołądkowe . Zmniejsza odczyn zapalny towarzyszący wrzodom żołądka i dwunastnicy. Przyspiesza też gojenie się ran wrzodowych i nadżerek. Pomaga w walce ze zgagą, wzdęciami i mdłościami.

. Zmniejsza odczyn zapalny towarzyszący wrzodom żołądka i dwunastnicy. Przyspiesza też gojenie się ran wrzodowych i nadżerek. Pomaga w walce ze zgagą, wzdęciami i mdłościami. Problemy skórne. Wykazuje działanie ściągające i przyspieszające gojenie, ziarninowanie i bliznowacenie ran. Oczyszcza także rany z martwicy i chroni je przed zakażeniem. Może zapobiegać tworzeniu się pęcherzy po oparzeniu, jeśli zostanie szybko przyłożony do skóry. Jednak nie jest to zabieg zalecany w przypadku oparzenia.

Miód rzepakowy jest łatwo przyswajalny przez organizm, a także szybko spalany. 100 g miodu to ok. 340 kcal, a łyżeczka miodu rzepakowego to ok. 20 kcal. Sprzyja on zatem osobom dbającym o linię. Nie jest to miód dla cukrzyków, bo ma wysoki indeks glikemiczny.

Ceny miodu w 2020 są wyższe niż w poprzednich latach. Za ponad 1 kg miodu (duży słoik) można zapłacić od 32 do 45 zł. Miód rzepakowy i tak jest dość tanim pszczelim produktem, bo najdroższe miody to koszt nawet 80 zł - np. wrzosowy, spadziowy.

Artykuł pierwotnie opublikowany 28.05.2009 na podstawie: Pucek R., „Leczenie miodem czyli praktyczne wykorzystanie miodu w aptece domowej i w pielęgnacji ciała”, Baobab, Warszawa 2007, www.medapis.republika.pl, www.uwm.edu.pl.

