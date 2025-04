Spis treści:

Węgiel aktywny (aktywowany, leczniczy) to środek leczniczy dostępny w aptekach bez recepty, który stosuje się głównie na problemy trawienne. Jest on pozyskiwany z naturalnych surowców, w tym drewna lub skorup orzechów. Nie wchłania się do organizmu w przewodzie pokarmowym i zostaje w całości wydalony.

Węgiel aktywny ma zastosowanie w leczeniu zatruć, biegunki, niestrawności i wzdęć. Korzystne działanie wynika z jego silnych właściwości adsorpcyjnych, które mają związek z bardzo dużą powierzchnią i dobrze rozwiniętą porowatą strukturą pochłaniającą. Z tego powodu węgiel aktywny stosowany jest też jako odtrutka w przypadku zatruć toksynami.

Preparaty z węglem wiążą chorobotwórcze drobnoustroje, gazy jelitowe, różne toksyny, leki (np. paracetamol, salicylany, leki przeciwdepresyjne, ibuprofen, nikotynę, środki antykoncepcyjne i inne). Węgiel jest nieskuteczny w przypadku zatrucia alkoholem, substancjami żrącymi, rozpuszczalnikami, silnymi kwasami, litem czy żelazem.

Węgiel aktywny wchłania kwasy tłuszczowe oraz toksyny w układzie trawiennym i wydala je z organizmu. Dlatego sugeruje się, że może skutecznie obniżać masę ciała i zapobiegać nadwadze. Niestety jest to środek przeznaczony do doraźnego stosowania.

Długotrwałe przyjmowanie węgla aktywnego może powodować niedożywienie (zaburza wchłanianie substancji odżywczych), odwodnienie, zaburzenia gospodarki elektrolitowej i groźniejsze skutki. Jest też bardzo mało prac naukowych na temat stosowania węgla aktywnego w celu redukcji wagi.

W jednym z nielicznych badań naukowcy z Uniwersytetu Shinshu dowiedli, że węgiel leczniczy pozwala usunąć nadmiar tłuszczu z przewodu pokarmowego, kiedy jest spożywany razem z posiłkiem lub przed nim. Potencjalnie węgiel aktywny nie tylko może więc obniżać masę ciała, ale też zapobiegać hipercholesterolemii, miażdżycy, insulinooporności i chorobom układu krążenia. W eksperymencie na myszach wskazano, że zwierzęta nie przybierały na wadze pomimo spożywania dużej ilości tłuszczu.

Jest to temat, który wymaga dalszych badań i oceny pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności.

Węgiel aktywny jest dostępny w postaci tabletek, proszku lub kapsułek. Może być przyjmowany doraźnie. Przed użyciem najlepiej skonsultować się z lekarzem. Zgodnie z ulotką w leczeniu ostrej biegunki u dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia preparat stosuje się w dawce dobowej 500–1200 mg.

Z uwagi na silne właściwości adsorpcyjne węgla aktywnego konieczne jest zachowanie dwugodzinnej przerwy przed podaniem innych leków i po ich podaniu. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami nie powinien być stosowany w leczeniu ostrych biegunek u dzieci.

Nie jest znana skuteczność stosowania węgla aktywnego na odchudzanie. Powstało niewiele badań na ten temat. Wiadomo jednak, że węgiel aktywny nie powinien być przyjmowany wraz z posiłkami, zwłaszcza długotrwale, gdyż zaburza wchłanianie składników odżywczych. Może zatem przynieść nam więcej szkody niż pożytku.

Węgiel aktywny jest na ogół dobrze tolerowany przez organizm, jednak jak każdy lek może powodować działania niepożądane. Możliwe skutki uboczne związane z przyjmowaniem węgla aktywnego to:

Jeżeli pojawią się niepokojące dolegliwości, należy przerwać kurację węglem i w razie potrzeby udać się do lekarza.

Nie należy stosować węgla aktywnego samodzielnie w przypadku:

Pamiętaj, że węgiel aktywny obniża skuteczność przyjmowanych leków, dlatego nie należy łączyć go z przyjmowanymi środkami farmakologicznymi. Może zmieniać działanie antybiotyków, salicylanów, leków antykoncepcyjnych, leków nasercowych, benzodiazepin, niesteroidowych leków przeciwzapalnych i wielu innych. Na węgiel aktywny powinny uważać kobiety w ciąży.