Dopiero co wróciłaś z urlopu, a już czujesz się przemęczona. Być może powinnaś lepiej gospodarować swoimi siłami? W pewnych godzinach twój organizm pracuje na zwiększonych obrotach, w innych zwalnia tempo. To dlatego w niektórych porach dnia świetnie ci idzie w pracy, a znowu kiedy indziej nie możesz się na niczym skoncentrować.

Sekret dobrego samopoczucia tkwi m.in. w tym, by żyć w zgodzie ze swoim naturalnym rytmem. Oto twój idealny harmonogram zajęć.

Godzina 6-8

Kochaj się

Poranek to najlepszy czas na miłość. Poziom hormonów płciowych jest wtedy najwyższy, więc ciało staje się podatne na erotyczne bodźce. Seks o tej porze zwykle daje mnóstwo rozkoszy i wspaniale nastraja na nadchodzący dzień.

Nie masz chęci na pieszczoty? Nie zmuszaj się. Wstań z łóżka i weź chłodny prysznic. W ten sposób szybko poprawisz krążenie i ożywisz umysł. Nie zapomnij tylko o śniadaniu! Twój układ pokarmowy zaczyna właśnie wydzielać enzymy trawienne, przygotowując się do posiłku.

Godzina 9-11

Zajmij się pracą

Umysł jest w szczytowej formie! Warto więc wykorzystać te dwie godziny na trudne zadania, np. ważne sprawy urzędowe. Możesz nawet porozmawiać z przełożonym o dawno obiecanej podwyżce. O tej porze serce bije miarowo, więc zniesie dodatkowe obciążenia. A jeżeli poczujesz się potem zdenerwowana, wykonaj kilka głębokich oddechów.

Godzina 12-13

Naładuj akumulatory

Potrzebujesz przynajmniej 15 minut przerwy w pracy - koło południa spada ci ciśnienie. Wstań, wyprostuj plecy, poplotkuj chwilę z koleżankami. Zrób kilka głębokich oddechów przy otwartym oknie, by dotlenić szare komórki. Wypij mocną kawę lub herbatę. Kofeina

i teofilina poprawiają koncentrację i wywołują uczucie świeżości.

Godzina 14-15

Przekąś coś

To idealny czas na posiłek, bo żołądek sygnalizuje głód. Możesz sobie pozwolić np. na pieczone udko kurczaka z ryżem i surówką. Nie martw się, to, co zjesz, nie odłoży się w biodrach, tylko będzie przetworzone w energię. O tej porze przemiana materii jest najszybsza. Nie przesadzaj z węglowodanami. Wzmagają one wydzielanie melatoniny - hormonu snu. Wystarczy, że zjesz kopiasty talerz spaghetti, a oczy zaczną ci się kleić.

Godzina 16-17

Do dentysty

Jeśli masz w planie jakiś nieprzyjemny zabieg, np. borowanie u dentysty - idź właśnie teraz. To pora, kiedy najmniej odczuwa się ból. Rośnie bowiem poziom endorfin, tzw. hormonów szczęścia, które działają kojąco i znieczulają.

Godzina 18-20

Ćwicz i trenuj

To dobra pora na sport. Serce pompuje o 10 proc. więcej krwi niż w południe, więc nie opadniesz z sił. Usprawnisz za to pracę układu krążenia, wzmocnisz mięśnie i kości.

Możesz pływać, biegać, jeździć na rowerze albo po prostu wybrać się na półgodzinny

spacer. Jeśli nie chce ci się ruszyć z domu czy nawet zejść z kanapy - zastosuj ćwiczenia izometryczne. Połóż się, napnij wszystkie mięśnie i wytrzymaj tak licząc do trzech. Potem gwałtownie rozluźnij całe ciało. Powtórz 7 razy.

Godzina 21-24

Pora na sen

Ostatni posiłek powinnaś zjeść na dwie godziny przed snem. Po 23.00 wzrasta stężenie

melatoniny, powodującej uczucie znużenia. To znak, że organizm domaga się snu.

Podreperuj zdrowie

Ciągłe uczucie znużenia, bezsenność, problemy z koncentracją czy porannym wstawaniem to objawy, które mogą wskazywać na różne choroby - np. anemię. Jeśli w ciągu 2-3 tygodni samopoczucie nie ulegnie poprawie, odwiedź internistę.

Na wzmocnienie i dobre samopoczucie

- Zyskasz siły na cały dzień, jeśli rano łykniesz tabletkę żeń-szenia - np. Ginsana (ok. 10 zł).

- Przy zmęczeniu ulgę przyniesie preparat z wyciągiem z dziurawca - np. Deprim (ok. 14 zł).

Anna Leo-Wiśniewska