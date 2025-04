Nawet sobie nie wyobrażacie w jak wielu miejscach czyhają na nas toksyczne substancje. Szczególnie na nas kobiety - bo mimo nieustannej walki o prawo mężczyzn do prania i sprzątania - wciąż jednak to głównie my zajmujemy się domem. Kontakt płynami do prania, mycia, sprzątania, wdychanie chloru, sztucznie aromatyzowanych płynów do podłóg, kontakt ze płynami zmiękczającymi do bielizny, a do tego niemała ilośc aplikowanych kosmetyków - kremów, balsamów, tuszy do rzęs, farb do włosów. To trochę tak jakbyśmy pracowały na trzy zmiany w fabryce chemicznej. Powoli dzień po dniu toksyczne substancje, toksyczne pierwiastki odkładają się w naszym organizmie.

Efektem nagromadzenia związków toksycznych jest zaburzenie równowagi wewnętrznej organizmu, któremu towarzyszą: ogólne przemęczenie, obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej, złe samopoczucie, zaburzenie koncentracji, bóle głowy, choroby skóry, nieprzyjemny zapach ciała czy obniżenie odporności. Ponadto uważa się, że większość chorób układu nerwowego oraz nowotworów rozwija się pod wpływem toksycznych związków obecnych w środowisku otaczającym człowieka.

System obronny organizmu przed toksynami

Organizm wyposażony jest w kompleksowy system obronny wyspecjalizowany w eliminowaniu toksyn. W każdej komórce znajduje się kilka tysięcy cząsteczek specjalnego białka – Cytochromu P450, którego zadaniem jest „wyłapanie” toksycznych substancji i przy udziale wolnych rodników tlenowych zamiana ich w związki, które mogą być sprawnie usunięte z organizmu.

Wiele cząsteczek chemicznych może zostać usuniętych z organizmu dopiero gdy zostaną połączone z innymi, tak aby stały się rozpuszczalne w wodzie lub tłuszczach. Glutation, cząsteczka związująca toksyny odpowiedzialna jest za wyprowadzenie ich z organizmu. Ilość glutationu i innych substancji eliminujących toksyny powinna być na odpowiednio wysokim poziomie, aby usuwanie odbywało się we właściwym tempie.

Eliminacja toksyn z organizmu

Usuwanie toksyn z organizmu odbywa się wieloma drogami. Największe znaczenie mają w tym procesie: układ pokarmowy, układ moczowy, skóra i płuca. Cząsteczki rozpuszczające się w wodzie eliminowane są m.in. przez układ moczowy i skórę, a te rozpuszczalne w tłuszczach przez przewód pokarmowy. Sprawnie pracujący układ pokarmowy, do którego należą wątroba, trzustka, żołądek i jelita jest niezbędny do zachowania zdrowia, jako że uczestniczy on m.in. w trawieniu spożytych pokarmów.

1. Wątroba to jeden z najważniejszych narządów organizmu, który uczestniczy w „przetwarzaniu” różnych substancji chemicznych. Jeżeli zbyt wiele toksycznych substancji będzie docierać do wątroby, to jej praca i sprawność w usuwaniu tych substancji może zostać upośledzona.

2. Przez jelita usuwane są nie strawione resztki pokarmowe, różne szkodliwe substancje zawarte w żywności oraz toksyny bakterii chorobotwórczych bytujących w tym organie



3. Za usuwanie nadmiaru wody i zbędnych lub szkodliwych dla organizmu substancji odpowiedzialny jest układ moczowy. Tą drogą usuwane są z organizmu końcowe produkty przemiany materii oraz niektóre leki oraz metale ciężkie, np. kadm i ołów.



4. Odpowiednio nawodniona skóra ma także duże znaczenie w procesie oczyszczania organizmu z toksyn. Wraz z potem tracony jest między innymi chlorek sodu oraz potas.



5. Ostatnim ogniwem jest sprawnie działający nabłonek oddechowy, który odpowiedzialny jest za eliminację szkodliwych substancji wdychanych ze środowiska oraz drobnoustrojów chorobotwórczych.

Metody oczyszczania organizmu

Oczyszczanie, czyli działania prowadzące do przyspieszenia eliminacji toksyn z organizmu znane jest od zarania dziejów. Do najbardziej znanych metod oczyszczania należą: diety owocowo-warzywne, ziołowe kuracje, głodówka oraz pobyt w saunie. Przełom zimy i wiosny to jeden z najlepszych momentów na oczyszczanie organizmu.

Dieta owocowo-warzywna polega na spożywaniu surowych lub gotowanych warzyw oraz wypijaniu dużej ilości świeżych soków owocowo-warzywnych. Zwykle w końcowych dniach diety wprowadza są fermentowane napoje mleczne oraz ryby lub chude mięso. Aby nie dopuścić do zaburzenia pracy przewodu pokarmowego, należy spożywać odpowiednią ilość błonnika.

Ziołowa kuracja oczyszczająca jest znanym i sprawdzoną metodą usprawniającą czynność narządów uczestniczących w eliminowaniu toksycznych związków z organizmu.

W mieszance ziół dobranych pod kątem kuracji oczyszczającej powinny się znaleźć:

- Zielona herbata będąca najbogatszym źródłem polifenoli, wymiatających toksyczne wolne rodniki tlenowe

- Brzoza biała – działająca łagodnie moczopędnie

- Łopian większy, Fiołek trójbarwny, Wiązówka błotna działające łagodnie moczopędnie i napotnie

- Powidlnik indyjski (tamaryndowiec) stymulujący pracę przewodu pokarmowego i działający łagodnie przeczyszczająco

- Koper włoski działający rozkurczowo na przewód pokarmowy i łagodnie przeczyszczająco,

- Mniszek lekarski pobudzający wydzielanie soku żołądkowego

- Karczoch zwyczajny, który regeneruje komórki wątrobowe i usprawnia ich działanie.

- Morszczyn pobudzający metabolizm i wzmacniający działanie pozostałych ziół.

Inną metodą jest głodówka, którą należy stosować wyłącznie pod kontrolą lekarza, maksimum przez 1 do 2 dni. Prowadzona bez kontroli lekarza w sposób nieracjonalny może znacznie osłabiać organizm i powodować szereg działań niepożądanych.

