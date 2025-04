Wyobraźnia jest z nami od zawsze

Człowiek posługuje się swoją wyobraźnią od najmłodszych lat życia. Z czasem przestaje doceniać jej moc i nawet nie jest świadomy, że codziennie stosuje wizualizacje. Dzięki tej technice można przybliżyć się do zrealizowania marzenia.

Nie bez powodu czasopisma dla kobiet w artykułach o odchudzaniu namawiają, aby panie wyobrażały sobie swoją nową, smuklejszą figurę. Dzięki temu prostemu zabiegowi wzrasta bowiem motywacja do działania, a osiągnięcie wyznaczonego celu staje się łatwiejsze. Nie oznacza to jednak, że samo wyobrażanie sobie szczuplejszej sylwetki sprawi, że raptem pewnego dnia dana osoba obudzi się lżejsza o kilka kilogramów. Wizualizacja ma jedynie pomóc w osiągnięciu celu. Przybliżyć do niego.

Po co nam wizualizacja?

Oprócz przybliżania nas do wyznaczonego celu i mobilizowania do działania, technika ta ma jeszcze inne zalety. Przede wszystkim może wpływać na polepszenie samopoczucia.

Wystarczy tylko wyobrazić sobie po stresującym dniu w pracy, że jesteś nad brzegiem morza. Wsłuchujesz się w szum fal, a wokół ciebie nie ma ani jednej osoby, która cię denerwuje. Przywoływanie tej chwili w głowie pozwoli poczuć się lekko i zredukować napięcie, stres.

Magiczne zaklęcia

Aby spotęgować efekty wizualizacji, zaleca się stosowanie tzw. afirmacji. Są to krótkie formułki, które łączy się wraz z wizualizowaniem.

Wystarczy, że wyobrazisz sobie, że jesteś na łące pełnej kwiatów i zaczniesz wypowiadać pozytywne zdania dotyczące tej sytuacji i stanu, w którym się znajdujesz. Możesz mówić, że czujesz się wspaniale, jesteś zrelaksowana, świetnie spędzasz czas... Treść afirmacji zależy tylko od nas samych. Należy jednak pamiętać, że powinny to być zdania o pozytywnym znaczeniu.

Klucz do sukcesu

Powodzenie wizualizacji, oprócz afirmacji, mogą zapewnić następujące czynniki:

Pragnienie – trzeba czegoś naprawdę chcieć, aby móc sobie to wyobrazić i zacząć dążyć do spełnienia danego celu. Przed rozpoczęciem wizualizacji, zwłaszcza na początku przygody z tą techniką, można zadawać sobie pytania: czy na pewno chcę to osiągnąć, dlaczego chcę to zrobić?

– trzeba czegoś naprawdę chcieć, aby móc sobie to wyobrazić i zacząć dążyć do spełnienia danego celu. Przed rozpoczęciem wizualizacji, zwłaszcza na początku przygody z tą techniką, można zadawać sobie pytania: czy na pewno chcę to osiągnąć, dlaczego chcę to zrobić? Przekonanie – aby wizualizacja przyniosła oczekiwane efekty, trzeba być pewnym co chce się osiągnąć. Jeśli ktoś nie jest przekonany, że pragnie danej rzeczy, to powinien zastanowić się czy podejmowanie wizualizacji ma sens.

– aby wizualizacja przyniosła oczekiwane efekty, trzeba być pewnym co chce się osiągnąć. Jeśli ktoś nie jest przekonany, że pragnie danej rzeczy, to powinien zastanowić się czy podejmowanie wizualizacji ma sens. Akceptacja – to ostatni czynnik wizualizacji. Każdy, kto wizualizuje, powinien być przekonany, czy będzie gotowy przyjąć to, co sobie wyobraził, i czy tego właśnie oczekuje.

Ponadto aby wizualizacja powiodła się, należy często przywoływać w wyobraźni dany cel, myśleć o nim pozytywnie. Do wizualizacji nie powinno się również zmuszać, gdyż wówczas powodzenie całego przedsięwzięcia jest wątpliwe.