Bursztyn, nazywany płonącym kamieniem, złotem północy, sukcynitem lub jantarem, to skamieniała żywica wytwarzana przez rośliny iglaste (sosnowate), rzadziej – liściaste. Wyroby z bursztynu pełnią głównie funkcje ozdobne, jednak bursztyn ze względu na zawartość bioaktywnych składników, może mieć różne potencjalne zastosowania lecznicze i kosmetyczne.

Znanych jest ponad 60 odmian bursztynu. Największe złoża znajdują się wzdłuż wybrzeży Morza Bałtyckiego (najwięcej wydobywa się w Rosji). Bursztyn od wieków fascynował znachorów i lekarzy tym, że palony wydzielał intensywny zapach, był ciepły w dotyku i, jak żaden kamień, można go było naelektryzować. Do dzisiaj interesują się nim naukowcy, kosmetolodzy i specjaliści zdrowotni.

Bursztyn jest bardzo ceniony przez zwolenników medycyny naturalnej, a stosowany był już w starożytności. Uważany jest za cudowny lek na liczne dolegliwości. Do najczęściej wymienianych właściwości leczniczych bursztynu, należą:

działanie przeciwbakteryjne - pocieranie nim ma wspomagać gojenie ran, zmian skórnych, np. trądziku lub wysypki alergicznej; nalewka polecana jest na infekcje bakteryjne i wirusowe, w tym problemy z zębami czy zapalenie migdałków,

działanie przeciwzapalne - polecany na zapalenia dróg oddechowych, bóle reumatyczne, astmę, artretyzm,

działanie uspokajające - wycisza, zapobiega duszności spowodowanej stresem,

działanie przeciwbólowe - noszenie naszyjnika z bursztynu ma łagodzić ból głowy, ból gardła,

wspomaganie układu krążenia - kawałek bursztynu przyłożony w okolice splotu słonecznego ma normalizować pracę serca; osoby, które mają kłopoty z układem krążenia, nosiły kawałeczki bursztynu w kieszeni, np. koszuli,

wspomaganie pracy tarczycy - w tym celu można nosić naszyjnik z bursztynu,

- w tym celu można nosić naszyjnik z bursztynu, zmniejszanie dolegliwości związanych z ząbkowaniem u dzieci - na rynku dostępne są naszyjniki bursztynowe na ząbkowanie (odradzane przez pediatrów ze względu na ryzyko uduszenia).

Bursztyn, według bioenergoterapeutów, jest kamieniem wyrównującym pole elektromagnetyczne organizmu, co ma korzystnie wpływać na stan zdrowia i samopoczucie. Specjaliści od medycyny naturalnej uważają, że każdego z nas otacza pole elektromagnetyczne. Na skutek chorób czy stresu pojawia się w nim więcej ładunków dodatnich. To niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie organizmu. Bursztyn, który wytwarza przyjazne nam ładunki ujemne, pomaga odzyskać równowagę.

Wbrew pozorom badania naukowców także sugerują pewne korzystne dla zdrowia właściwości bursztynu. Wiadomo np., że bursztyn:

ma cenne składniki takie jak potas, magnez, wapń, krzem, żelazo, związki fenolowe,

zawiera kwas bursztynowy (kwas butanodiowy), który działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo (kwas ten występuje też w owocach i warzywach), poprawia pracę nerek i jelit, usuwa toksyny, może pomagać w leczeniu chorób układu nerwowego, reumatycznych lub dróg oddechowych.

zawiera związki o działaniu przeciwgrzybiczym,

ekstrakt z bursztynu działa przeciwzapalnie,

jego składniki mają niewielkie działanie przeciwutleniające,

, nalewka z bursztynu może wspomagać pracę układu krążenia.

Ponadto związki zawarte w bursztynie nie działają drażniąco i mogą być bezpiecznie stosowane.

Jedną z częstych form stosowania bursztynu w celach leczniczych jest noszenie naszyjnika z bursztynu. Według zwolenników medycyny naturalnej, naszyjnik z bursztynu łagodzi dolegliwości bólowe. Jest polecany na ból głowy, ból zębów, bóle reumatyczne i ból gardła.

fot. Naszyjnik z bursztynu jest polecany na dolegliwości bólowe / Adobe Stock, Patrycja Zadros

Dostępne są również naszyjniki z bursztynu na ząbkowanie u dzieci. Ich producenci uważają, że żucie i noszenie na szyi kamieni przez maluchy łagodzi stan zapalny i poprawia samopoczucie. Ma to być zasługą kwasu bursztynowego, który działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Niestety badania nie potwierdzają tych właściwości naszyjnika z bursztynu. Praca opublikowana w czasopiśmie BMC Complementary Medicine and Therapies dowodzi, że kwas bursztynowy znajdujący się w bursztynie nie jest uwalniany podczas noszenia na skórze i nie działa przeciwzapalnie. Ponadto pediatrzy odradzają zakładanie niemowlętom jakichkolwiek naszyjników, ponieważ mogą doprowadzić do uduszenia.

Bursztyn w tradycyjnej medycynie stosowany był w różnych formach: jako kamień, proszek, płyn, maści i smarowidła, dym lub żywica. Działanie prozdrowotne ma przede wszystkim surowy bursztyn – nieszlifowany, ponieważ to w jego zewnętrznej warstwie znajduje się najwięcej kwasu bursztynowego. Jeśli ma w środku kółeczka, to znaczy, że był podgrzewany. Możesz go też potrzeć, a następnie powąchać. Jeżeli poczujesz zapach oleju, to znaczy, że struktura kamienia jest zmieniona. Tylko gdy pachnie żywicą, jest naturalny. Przed zastosowaniem go trzeba wypłukać pod bieżącą wodą i położyć w nasłonecznionym miejscu. I jeszcze jedno – po całym dniu noszenia go trzeba go umyć.

Artykuł powstał na podstawie publikacji Marty Wilczkowskiej z dn. 23.03.2016.

