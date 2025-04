Z leczniczych właściwości malin chętnie korzystały nasze babki i prababki. I choć dziś często zapomina się o ich pozytywnym działaniu, maliny potrafią zdziałać cuda w walce z jesiennymi przeziębieniami. Poznaj 3 proste sposoby, jak wykorzystać zdrowotne właściwości malin:

1. Sok malinowy

Zdrowy (zawiera witaminy: C, E, B1, B2, B6 oraz: potas, magnez, wapń, żelazo) i pyszny dodatek do herbaty dla dorosłych i dzieci. Przebrane maliny włóż do garnka, zagotuj z cukrem (na 1 kg malin 1 kg cukru), przelej do słoiczków. Gotowe.

2. Suszone maliny

Włóż świeże maliny do elektrycznej suszarki do grzybów. Gdy wyschną, przesyp je do pojemnika. To nie tylko chrupiąca przekąska pełna witamin, ale lek na zbicie gorączki. 2 łyżki suszu zalej szklanką wrzątku i odstaw pod przykryciem na 15 minut. Przecedź. Podczas infekcji pij szklankę naparu 2–3 razy dziennie.

3. Nalewka z malin

Jest rozgrzewająca i świetna na przeziębienie! Składniki: 1 kg malin, 1 l spirytusu, 1 l wody, 1/2 kg cukru. Maliny wsyp do słoja, zalej spirytusem, zamknij. Po miesiącu zlej i przefiltruj. Dodaj wystudzony syrop cukrowy (wodę zagotuj z cukrem), zamknij. Po tygodniu przefiltruj ponownie i rozlej do butelek. Najlepsza jest po 4 miesiącach.

Na podstawie artykułu Doroty Mirskiej-Królikowskiej z Vity