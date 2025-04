Ostropest plamisty to gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych. Występuje w różnych rejonach świata. W Polsce jest rośliną uprawną, czasami dziczejącą, kwitnącą od lipca do sierpnia. Łatwo pomylić go z ostem. W przeciwieństwie do niego wykazuje dużo cennych właściwości, dlatego znajduje szerokie zastosowanie w lecznictwie.

Właściwości ostropestu

W ostropeście znajduje się wiele cennych substancji, które mają dobroczynny wpływ na zdrowie. Najważniejszą z nich jest sylimaryna - zespół flawonoliganów pochodzenia roślinnego, pozyskiwany z nasion ostropestu. Sylimaryna wykazuje działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne, rozkurczowe, detoksykujące, żółciotwórcze i żółciopędne, obniża poziom cholesterolu, zabezpiecza wątrobę przed szkodliwym działaniem trucizn, zapobiega marskości wątroby, wytrącaniu się złogów i kamieni żółciowych.

W roślinie występują ponadto:

witaminy B2, D i E ,

, sole mineralne,

gorycze ,

, histamina,

olejek eteryczny.

Ostropest można stosować w wielu postaciach: naparu, gotowych suplementów diety, całych lub zmielonych nasion. Wykazuje on cenne właściwości lecznicze, dlatego może stanowić alternatywę dla medycyny konwencjonalnej.

Ostropest plamisty jest szczególnie polecany w przypadku chorób wątroby, bowiem:

Zabezpiecza miąższ wątroby i nerek przed szkodliwym wpływem toksyn (np. pestycyd i alkoholu) i przyspiesza ich usuwanie z organizmu. Obniża stężenie bilirubiny we krwi (barwnika, którego nadmiar powoduje zażółcenie skóry i gałek ocznych). Łagodzi skutki uboczne farmakoterapii, mianowicie chroni wątrobę przed silnie działającymi lekami stosowanymi w terapii przeciwnowotworowej, lekami przeciwwirusowymi i antybiotykami. Regeneruje wątrobę, zapobiega uszkadzaniu komórek wątroby przez wolne rodniki. Obniża ryzyko wystąpienia raka wątroby, ponieważ hamuje podziały komórek nowotworowych. Zmniejsza uszkodzenia wątroby dzięki zdolności usuwania substancji toksycznych występujących w lekach o silnym działaniu. Zapobiega przewlekłemu zapaleniu wątroby, bowiem hamuje działanie leukotrienów (lipidów biorących udział w mechanizmach odpornościowych i procesach zapalnych). Leczy wirusowe zapalenie wątroby typu A, B i C. Przeciwdziała marskości wątroby spowodowanej m.in. nałogowym piciem alkoholu czy wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C.

Ostropest wykazuje też dobre działanie w przypadku:

Kamicy żółciowej czy zapalenia dróg żółciowych i woreczka żółciowego. Dolegliwości żołądkowo-jelitowych: niedokwaśności soku żołądkowego, braku łaknienia, wzdęć i zgagi. Bólów głowy typu migrenowego oraz objawów choroby lokomocyjnej i morskiej. Endometriozy, bowiem reguluje czas krwawienia menstruacyjnego. Krwawień z nosa, jelita grubego, żylaków odbytu i krwawień macicznych. Stanów zapalnych skóry, ponieważ zawiera witaminę E, sylimarynę oraz dużą ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych.

