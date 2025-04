Hydroterapia jest jedną z metod naturoterapii. Polega na poddawaniu ciała działaniu wody – zimnej lub gorącej. Podczas zabiegu mogą być używane napary lub wywary ziołowe albo olejki eteryczne wzmagające wpływ wody na organizm. Hydroterapii można poddać się zarówno w uzdrowisku, jak i w zaciszu własnej łazienki.



Najważniejsze zasady

Stosując wodolecznictwo w domu:

- przystępuj do zabiegu tylko wówczas, gdy nie jest ci zimno. Jeśli tak, najpierw się ogrzej. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 22 st. C;

- zabiegi można stosować bezpośrednio przed posiłkiem i po upływie godziny po nim,

- podwyższona temperatura nie jest przeciwwskazaniem do stosowania hydroterapii. Przeciwnie, w tym wypadku zwykle efekt zabiegu jest trwalszy,

- po gorącej kąpieli ciało powinno być ochłodzone zimną wodą. Zapobiega to przeziębieniu.

Podstawowe metody

Najprostsze i najskuteczniejsze są następujące zabiegi:

- przeciwbólowe – okłady kojące i chłodzące, kąpiele poszczególnych części ciała,

- pobudzające – okłady rozgrzewające, zawijania,

- przeciwzapalne – kąpiele rozgrzewające części ciała,

- chłodzące – okłady, kompresy, zawijania oraz kąpiele poszczególnych części ciała.

Natrysk klatki piersiowej oraz górnej części tułowia

Stosuje się przy przewlekłym nieżycie oskrzeli, astmie, anginie, chorobach krtani i strun głosowych, bólach głowy, nadpobudliwości. Zabieg polecany jest w celu pobudzania pracy serca i układu oddechowego.

Jak się wykonuje?

Do natrysku można użyć zbiornika z ciepłą wodą (dzbanka), węża do polewania albo prysznica bez sitka. Łagodny strumień wody powinien delikatnie omywać skórę spływając z klatki piersiowej i ramion w kierunku serca. Czas zabiegu – 10–15 minut.

Nasiadówka

Zimna polecana jest przy problemach z hemoroidami, ciepła i gorąca przy problemach z pęcherzem, np. zapaleniu, chorobach prostaty oraz przygotowaniu do ciąży. Przed zabiegiem należy rozgrzać stopy, np. w ciepłej kąpieli. Części ciała nie zanurzone w wodzie powinny być przykryte.

Jak się wykonuje?

Wodę wlej do miski. Wstaw ją do wanny, najlepiej na podwyższeniu (np. na odwróconej do góry dnem drugiej misce). Usiądź w niej na 15-20 minut. Do wody możesz dodać napar z kory dębu, z rumianku lub nagietka).

Natrysk twarzy

Zalecane przy bólach głowy i zębów, migrenach, zmęczonych oczach.

Jak się wykonuje?

Zaczynając od prawej skroni, przesuń strumień wody do brody, potem do lewej skroni i z powrotem. Powtórz 15 razy. Na koniec opłucz cała twarz, zataczając strumieniem wody kręgi. Podczas zabiegu zamknij oczy.

Gorąca kąpiel ramienia

Pomaga przy bronchicie, początkowych stadiach infekcji układu oddechowego, anginie, problemach z krążeniem.

Jak się wykonuje?

Do miednicy nalej wody o temperaturze ciała (ok. 37ŻC) do wysokości 3–5 cm nad łokciem. Stopniowo dolewaj coraz cieplejszej wody. Zabieg trwa ok. 15 minut.

Natrysk dolnej części tułowia

Przynosi ulgę przy powiększeniu i niedomaganiu wątroby oraz kłopotach z woreczkiem żółciowym, takich jak np. kamica.

Jak się wykonuje?

Strumień wody przesuwaj od połowy prawego uda aż po koniec żeber. Potem polewaj lewą stronę tułowia. Powtórz 12 razy.

Natrysk kolana

Stosuje się przy niskim ciśnieniu, uporczywej bezsenności, żylakach oraz stłuczeniach.

Jak się wykonuje?

Strumień ciepłej wody przesuwaj od prawej stopy po wewnętrznej stronie łydki do kolana i z powrotem. Powtórz 5 razy. To samo zrób na lewej nodze. Nie stosuj podczas miesiączki.