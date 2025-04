Komu z nas w chwilach słabości nie marzy się plaża w którymś z kurortów tropikalnych i popijanie słodkawego soku wprost z orzecha kokosowego? Delektowanie się orzeźwieniem uderzającym w podniebienie po kolejnym pociągnięciu łyka przez słomkę?

To sielskie marzenie mamy już na wyciągnięcie dłoni. Co prawda nie na gorących plażach i bez widoku na turkusowe morze… Ale wystarczy zamknąć oczy, uruchomić wyobraźnię i potęgować ją subtelnymsmakiem wody kokosowej, która ostatnim czasem została nabita w butelkę i szybko zyskuje pokaźne grono sympatyków. Woda kokosowa jest już dostępna także w Polsce. Jeszcze nie cieszy się taką popularnością jak np. za Oceanem. Jednak to chyba kwestia czasu…

Czym jest woda kokosowa?

Jest to naturalne płynne bielmo z młodego orzecha kokosowego, zerwanego po około 5-7 miesiącach od wydania owocu. Ma delikatny i orzeźwiający smak, przejrzysty charakter. Mleko kokosowe z kolei jest bielsze i pochodzi z wnętrza „starszych” orzechów kokosowych i zawiera więcej tłuszczu.

Co zawiera i jakie ma właściwości?

Woda kokosowa to bogactwo witamin i minerałów, przede wszystkim potasu, magnezu, wapnia i fosforu oraz witamin z grupy B (B1, B2, B3, B5, B6) i C. Jest źródłem węglowodanów jak fruktoza i glukoza (może być wiec stosowany u osób z nietolerancją cukru mlecznego – laktozy), a także występującego w mleku matek kwasu laurynowego o działaniu stymulującym układ odpornościowy. Oprócz tego, w wodzie kokosowej znajdują się niewielkie ilości tłuszczów roślinnych. Sok ten ma odczyn zasadowy, co ułatwia wchłanianie różnych składników pokarmowych.

Z tak urozmaiconego składu wynika, że woda kokosowa działa:

energetyzująco i odżywczo,

zapobiega odwodnieniu,

może pomóc w uzupełnieniu niedoborów witamin z grupy B,

wspomagająco na siły odpornościowe,

regenerująco na skórę.

Kiedy jest polecana?

Woda kokosowa to dobry izotonik. Szczególnie warto ją spożywać podczas upałów w celu zapobiegania odwodnieniu. Jest również właściwa dla sportowców i podróżników, ponieważ zawiera wystarczającą ilość elektrolitów i węglowodanów. Z tego też względu mogą polubić ją „biesiadnicy”, ponieważ świetnie znosi objawy syndromu dnia poprzedniego. Z uwagi na wysoką odżywczość może być zalecana rekonwalescentom, osobom starszym, osłabionym

oraz dzieciom, które maja problemy z odpornością lub nawet przyjmowaniem posiłków. Nie może

jednak stać się jedynym pożywieniem. Woda kokosowa wpływa pozytywnie na stan skóry, nawilżając ją i regenerując. Jest więc także polecana w problemach skórnych jak suchość, wrażliwość czy skórka pomarańczowa.

Niewątpliwie woda kokosowa może wspomagać pracę naszego organizmu. Jednak nie należy zapominać, że racjonalne żywienie jest podstawą do uzyskania zdrowia. Z uwagi na wysoką zawartość węglowodanów nie poleca się jej osobom chorym na cukrzycę, z nietolerancją glukozy i innymi zaburzeniami metabolicznymi. Warto w tych przypadkach przed zastosowaniem wody kokosowej poradzić się lekarza prowadzącego.