Woda utleniona, czyli nadtlenek wodoru, to tani i łatwo dostępny preparat stosowany do odkażania i czyszczenia. Często jest używany w leczeniu domowym. Swoje działanie woda utleniona zawdzięcza przede wszystkim właściwościom utleniającym. Po kontakcie z innymi komórkami rozpada się na wodę i aktywny tlen, w rezultacie tworzy się piana, która usuwa patogeny i oczyszcza. Woda utleniona jest dostępna bez recepty w aptekach, najczęściej w postaci 3% roztworu (wyższe stężenie mogłoby być szkodliwe dla tkanek, ponieważ nadtlenek wodoru jest substancją żrącą).

Jeśli nie ma przeciwwskazań, woda utleniona stosowana do ucha jest polecana do odkażania i usuwania drobnoustrojów oraz czyszczenia ucha. Woda utleniona pozwoli zatrzymać rozwój infekcji, jeśli:

odczuwasz dyskomfort związany z zatkanym uchem,

masz pierwsze oznaki przeziębienia, zapalenia ucha czy problemy z gardłem.

W czasie stosowania wody utlenionej w uchu wytwarza się aktywny tlen - zabija patogeny, które żyją w warunkach beztlenowych. Woda utleniona niestety nie jest w stanie poradzić sobie z każdą infekcją, ale jej stosowanie może być pomocne w wielu przypadkach.

Woda utleniona do ucha stosowana jest nie tylko w celu zwalczenia objawów infekcji, ale również do rozpuszczania woskowiny i jej usuwania. W aptekach można znaleźć krople do higieny uszu zawierające wodę utlenioną. Przed ich użyciem należy zapoznać się z informacjami w ulotce i stosować według zaleceń.

Wodę utlenioną do ucha można zastosować u dziecka, jednak należy to robić bardzo ostrożnie:

Połóż dziecko na boku i przygotuj je na odczucie niewielkiego bulgotania w uchu.

Wpuść 1 kroplę wody utlenionej do kanału słuchowego. Jeśli dziecko nie skarży się na ból, możesz wpuścić 2-3 krople do każdego ucha.

Po kilku minutach dojdzie do reakcji, w wyniku której jest słyszalne syczenie. Jest to normalne zjawisko, które świadczy o procesie dezynfekcji.

Nie wpuszczaj wody utlenionej do ucha dziecku przez dłuższy okres niż 2-3 dni.

Stosowanie wody utlenionej do ucha ma sens tylko na początku objawów infekcji. Nie powinno się używać tej metody, kiedy infekcja już się rozwinęła. Trzeba skontaktować się wówczas z pediatrą.

Instrukcja stosowania wody utlenionej do ucha u osób dorosłych jest w zasadzie taka sama jak u dzieci. Stosując wodę utlenioną do ucha, należy przestrzegać kilku zasad:

wybierz wodę utlenioną o stężeniu 1,5%-3%,

zastosuj metodę, jeśli od początku objawów nie minęło 12 godzin (w przypadku infekcji),

wpuść do ucha na początku 1 kroplę i - jeśli nie pojawi się ból - kolejne 2-3.

odczekaj 3-5 minut w pozycji leżącej na boku i daj wodzie utlenionej zadziałać (wiele osób od razu ją usuwa, jakby płukało ucho, a nie wkraplało preparat),

powtarzaj tę czynność co 5 godzin przez 2-3 dni.

Woda utleniona do ucha powinna być używana ostrożnie. Woda utleniona do ucha nie zadziała, jeśli infekcja trwa już kilka dni. Nie dość, że nie przyniesie efektu, to może wręcz zaszkodzić i uszkodzić błonę bębenkową ucha lub podrażnić błędnik, co jest już bardzo niebezpieczne. Wody utlenionej do ucha nie wolno stosować za dużo (maksymalnie kilka kropel jednorazowo). W nadmiarze może powodować podrażnienie, uszkodzenie tkanek i stan zapalny, a także ból ucha. Przeciwwskazaniem do stosowania wody utlenionej jest uczulenie na nadtlenek wodoru. Nie należy jej wkraplać do ucha, gdy uszkodzona jest błona bębenkowa.

Nie zaleca się tej metody bardzo małym dzieciom ani kobietom w ciąży. Należy liczyć się z tym, że lekarz nie poinstruuje pacjenta, jak stosować wodę utlenioną do ucha, gdy będzie przeciwny stosowaniu wody utlenionej na własną rękę.

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 16.01.2020.

