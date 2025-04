Zapalenie zatok to choroba, która może pojawić się u każdego i w każdym wieku – zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Najczęściej ma podłoże wirusowe lub bakteryjne, ale zdarza się, że powodują je alergie lub grzyby.

Sposobów leczenia zapalenia zatok jest wiele i o tym, który będzie miał u nas zastosowanie, powinien zdecydować lekarz. Chorzy mogą też dodatkowo łagodzić objawy domowymi metodami na zatoki, w tym wodą utlenioną. Jak przygotować z niej roztwór do płukania zatok?

Jak rozpoznać zapalenie zatok?

Do infekcji zatok dochodzi najczęściej po przeziębieniu lub grypie, ale też w wyniku narażenia na klimatyzację, która wysusza powietrze. Gdy jest ono suche, wysusza się też śluzówka, przez co jest bardziej podatna na działanie drobnoustrojów. Wtedy bardzo łatwo o zakażenie i zapalenie zatok.

Objawami zapalenia zatok są: zatkany nos, wydzielina spływająca po ścianie gardła, ból twarzy u nasady nosa (nasilający się przy pochylaniu), ból głowy, czasami kaszel. U chorego pojawiają się też niekiedy: katar, gorączka, ropna wydzielina z nosa.

Jak leczy się chore zatoki?

W zapaleniu zatok stosuje się dwie formy leczenia: leczenie zachowawcze lub operacyjne. Operacja jest konieczna, by przywrócić drożność nosa i uzyskać wentylację chorych zatok. Wskazania do niej to: ciała obce w zatokach, niektóre łagodne guzy i przewlekłe zapalenie zatok.

W pozostałych przypadkach stosuje się leczenie zachowawcze. Najlepiej jest płukać zatoki wodą morską lub solą fizjologiczną. Taka irygacja oczyszcza nos oraz zatoki z zalegającej wydzieliny i zanieczyszczeń, może zmniejszać obrzęk i stan zapalny.

Poza tym w leczeniu korzysta się z leków obkurczających błonę śluzową nosa i ujścia zatok przynosowych. Jeśli powodem zapalenia zatok są bakterie, stosuje się antybiotyki.

Płukanie zatok wodą utlenioną – jak to robić?

Jednym z doraźnych sposobów na chore zatoki jest użycie wody utlenionej, która zwalcza drobnoustroje powodujące infekcję oraz oczyszcza zatoki z zalegającej wydzieliny. Jest to bezpieczny sposób walki z bólem zatok, który nie powoduje skutków ubocznych. Trzeba jednak wiedzieć, jak ją użyć prawidłowo.

Wodę utlenioną możemy kupić w aptece w postaci 3% roztworu nadtlenku wodoru. Kosztuje około 2 zł.

Aby przygotować roztwór do płukania nosa, do 5 ml soli fizjologicznej dodajemy 5-7 kropel wody utlenionej.

Uwaga. Jeśli leczenie dotyczy dziecka, lepiej zmniejszyć dawkę do 2-3 kropli.

Płyn aplikujemy w pozycji leżącej w następujący sposób:

Kładziemy się tak, by głowa była niżej niż reszta ciała. Zakraplamy roztwór pipetą lub gruszką do każdej dziurki od nosa. Pozostajemy w tej pozycji kilka minut, powoli zakraplając wodę z solą. Na końcu wydmuchujemy nos.

Aplikacja może być początkowo nieprzyjemna i powodować uczucie pieczenia śluzówki. To dlatego, że roztwór będzie miał styczność z uszkodzeniami w śluzówce. Uczucie to będzie jednak z czasem coraz słabsze.

Jeśli po całym zabiegu i wydmuchaniu nosa poczujemy spływającą po gardle wydzielinę, nie połykajmy jej, lecz wyplujmy.

Płukanie zatok wodą utlenioną z solą fizjologiczną powinniśmy wykonywać 3 razy dziennie do czasu, aż nasz stan się poprawi. Nie wolno przechowywać roztworu na później, tylko zużyć go od razu. Przypominamy też, że trzeba do tego użyć nowej wody utlenionej – stara, przechowywana w apteczce mogła wywietrzeć. Zawsze sprawdzajmy datę przydatności do użytku zapisaną na opakowaniu.

Płukanie zatok wodą utlenioną – dlaczego warto?

Płukanie zatok wodą utlenioną przynosi szereg zalet, m.in.:

oczyszcza zatoki z zalegającej wydzieliny,

zmniejsza ból zatok,

zwalcza bakterie i wirusy,

powoduje, że w zatokach powstaje mniej wydzieliny,

skraca czas infekcji zatok.

Pamiętajmy, że używanie płukanek z wodą utlenioną powinniśmy zawsze skonsultować z lekarzem, który oceni, jaki rodzaj leczenia jest konieczny.

Opinie lekarzy co do stosowania wody utlenionej w leczeniu zatok są podzielone – jedno z badań wykazało bowiem, że takie płukanie zatok nadtlenkiem wodoru może powodować skutki uboczne, a wręcz spowalniać gojenie się ran i zwiększać ryzyko infekcji. Zanim się więc udamy do apteki po wodę utlenioną, omówmy ten zabieg ze specjalistą.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.05.2018.

