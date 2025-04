Woda z cytryną to popularny napój, który słynie z wielu cennych dla zdrowia właściwości. Picie wody z cytryną jest uznawane za dobry sposób na rozpoczęcie dnia. Nawadnia organizm, uzupełnia witaminę C, wzmacnia odporność, wspomaga odchudzanie oraz doskonale odświeża. Dowiedz się, dlaczego warto pić wodę z cytryną. Opisujemy korzyści, które płyną z jej spożywania.

Jak przygotować wodę z cytryną?

Przygotowanie wody z cytryną jest bardzo łatwe. Do szklanki wody należy wycisnąć sok z połówki cytryny, na następnie wymieszać. Można wykorzystać wodę przegotowaną lub mineralną. Wiosną i latem zaleca się wodę w temperaturze pokojowej lub chłodną, jesienią i zimą - ciepłą, by rozgrzać organizm od środka. Tak przygotowany napój należy pić rano, najlepiej zaraz po przebudzeniu. Zaleca się, by pić wodę z cytryną przez słomkę, by chronić szkliwo zębów.

Aby wzbogacić smak i właściwości wody z cytryną, można dodać do niej dodatkowe składniki np. listki mięty, sok z imbiru (sprawdź: napar z imbiru), miód, cząstki ogórka, arbuza lub innych owoców, sok z innych cytrusów.

Woda z cytryną - właściwości

Woda z cytryną dostarcza organizmowi około 25% dziennego zapotrzebowania na witaminę C oraz 10 kcal. To niskokaloryczny, dietetyczny napój o niskiej zawartości cukru. Jest dobrym sposobem na nawodnienie organizmu po nocnym odpoczynku. Cytrusowy smak napoju działa orzeźwiająco i pobudzająco. Picie wody z cytryną to zdrowy nawyk, który może przynieść wiele korzyści dla zdrowia, urody i sylwetki. Pierwsze efekty można zobaczyć po około 2 tygodniach stosowania.

Działanie wody z cytryną

Wiele osób zastanawia się, co daje picie wody z cytryną. Oto najważniejsze zalety:

nawodnienie organizmu , skuteczniejsze niż w przypadku picia samej wody (ze względu na zawartość elektrolitów),

, skuteczniejsze niż w przypadku picia samej wody (ze względu na zawartość elektrolitów), wsparcie odchudzania (zobacz: jak wspomóc odchudzanie),

(zobacz: jak wspomóc odchudzanie), poprawa metabolizmu (przeczytaj: 6 nawyków, które przyspieszą metabolizm),

(przeczytaj: 6 nawyków, które przyspieszą metabolizm), poprawa trawienia i przeciwdziałanie zaparciom (sprawdź: co jeść na zaparcia),

i przeciwdziałanie zaparciom (sprawdź: co jeść na zaparcia), oczyszczanie organizmu z toksyn,

utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej organizmu,

zapobieganie powstawania kamieni nerkowych, a także wspomagająco przy rozpuszczaniu już istniejących,

poprawa odporności ,

, poprawa wyglądu skóry,

poprawa samopoczucia przy kacu (zobacz: sposoby na kaca).

