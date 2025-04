Spis treści:

Reklama

Jeśli uświadomisz sobie, czym tak naprawdę jest wosk pszczeli, to możesz być zdziwiona, jak wiele prozdrowotnych właściwości ma ta substancja. To wydzielina gruczołów woskowych, które znajdują się w odwłokach pszczół. Służy owadom do budowania plastrów w ulu, czyli jest produktem ubocznym przy produkcji miodu.

Wosk znajdujący się na powierzchni odwłoka jest przezroczysty albo lekko białawy. Później pod wpływem kitu i zanieczyszczeń ciemnieje aż z czasem zmienia kolor na ciemnożółty, czasem brązowy. W temperaturze pokojowej jest substancją stałą. Ma konsystencję zwartą, trochę lepką i tłustą. Pachnie miodowo.

Wosk pszczeli jest nieocenionym źródłem kwasów tłuszczowych, które pozytywnie wpływają m.in. na kondycję powierzchniową skóry. Ma właściwości przeciwutleniające, wzmacniające skórę i zwalczające wolne rodniki. Skład wosku pszczelego:

kwasy tłuszczowe;

alkohole tłuszczowe;

estry alkoholi i kwasów tłuszczowych;

skwalen;

witamina A;

flawonoidy;

chryzyna;

propolis;

beta-karoten i inne.

Wosk pszczeli ma bardzo szerokie zastosowanie w medycynie i kosmetyce. Najczęściej jest wykorzystywany do:

sporządzania kremów – są stosowane w leczenia niewielkich ran ciętych, otarć oraz świądu;

– są stosowane w leczenia niewielkich ran ciętych, otarć oraz świądu; namaczania gaz i opatrunków – okładanie większych fragmentów naskórka;

– okładanie większych fragmentów naskórka; robienia maści – przy wybroczynach, wypryskach skórnych oraz atopowym zapaleniu skóry.

Dzięki swoim właściwościom leczniczym jest wspomaga odnowę komórkową skóry po odparzeniach i skaleczeniach. Odgrywa znaczną rolę w leczeniu łupieżu pstrego, pieluszkowego zapalenia skóry, łuszczycy oraz w leczeniu oparzeń słonecznych.

Doustne stosowanie wosku pszczelego:

inhalacje oddechowe – pomagają w zwalczaniu zakażeń bakteryjnych w jamie ustnej oraz działają antyseptycznie;

– pomagają w zwalczaniu zakażeń bakteryjnych w jamie ustnej oraz działają antyseptycznie; zasklep miodowy do żucia – jest nieocenionym środkiem w leczeniu astmy oskrzelowej, zapaleniu błon śluzowych gardła, przy zapaleniu zatok i chorych migdałkach oraz w celu udrożnienia zatok i nosa.

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatów z wosku pszczelego jest oczywiście uczulenie na niego lub inny składnik preparatu (poza woskiem).

Jego kojące i wygładzające działanie sprawia, że chętnie sięgają po niego firmy kosmetyczne. Wosk dodany do produktu kosmetycznego chroni go przed wyschnięciem, a jednocześnie nałożony na cerę, nie zatyka porów. Wosk pszczeli często jest używany do produkcji:

kremów do twarzy,

plastrów do depilacji,

pomadek do ust,

peelingów do ciała.

O dziwo wosk potrafi znaleźć się też w składzie kosmetyków kolorowych, takich jak pudry, tusze do rzęs czy cienie do powiek.

Wosk powszechnie używany jest do produkcji świec i woskowych figur, choć dziś coraz częściej używa się w tym celu tańszego zamiennika - wosku sztucznego. Poza tym wosk pszczeli może być użyty przy produkcji pasty do podłogi i mebli, farb olejnych, preparatów uszczelniających. Jest też w kredkach dla dzieci i klejach.

Reklama

Więcej o naturalnych produktach pszczelich:

Sprawdź, czym jest pierzga pszczela i jak ją stosowaćPyłek kwiatowy - właściwości i zastosowanie